Her er listen: Disse it-virksomheder er de mest innovative i hele verden

Kendte it-giganter dominerer listen med de 50 mest innovative virksomheder i verden - men også flere nye it-spillere melder sig nu ind i kampen.

Otte af de ti mest innovative virksomheder i verden i 2016 var it-selskaber.Det fremgår af i en ny rapport om de mest innovative virksomheder i 2016 fra Boston Consulting Group.Top 50-listen rummer mange forskellige typer af virksomheder, men det er i dén grad de kendte it-giganter, der dominerer toppen af listen.Blandt de ti øverste selskaber finder man således Apple, Google, Microsoft, Amazon, Netflix, Samsung, Facebook og IBM.Og her stopper innovations-festen hos it-selskaberne slet ikke, for længere nede på listen kommer også selskaber som Hewlett-Packard, Cisco, Xiaomi, Huawei, Intel og Dell med flere.Mens mange af disse it-selskaber hører til blandt de største i branchen, er der også et par nye spillere på listen, der med udgangspunkt i it og digitalisering har fået masser af opmærksomhed i de senere år: Det drejer sig om Uber og Airbnb.Boston Consulting Group lægger da heller ikke skjul på, innovation i dag oftest hænger sammen med digitalisering."Tech-giganter med mange år på bagen holder igen fast i topplaceringerne, mens nye digitale 'disruptors' som Uber og Airbnb er kommet med på listen, og den digitale innovations vigtige rolle viser sig i tilstedeværelsen af traditionelle fremstillingsvirksomheder som General Electric og Daimler," lyder det i rapporten."Vores 11. årlige globale undersøgelse af innovations-tilstanden viser, at anvendelsen af teknologi til at sikre en innovations-fordel ikke længere er kun er forbeholdt tech-virksomheder."Læs hele rapporten som PDF her Rangeringen af de mest innovative virksomheder i rapporten fra Boston Consulting Group er blandt andet sket ud fra en undersøgelse blandt topledere fra en række forskellige industrier og fra hele verden.Samtidig er eksempelvis også de finansielle resultater og udviklingen i aktieværdien i selskaberne en del af grundlaget for rangeringen.