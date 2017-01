Richard Branson: "Engang handlede det hele for mig om aktionærer og bundlinjen. Men dine ansatte vil gerne have, at de har et formål her i verden. Hvis du kan give dem det, har du en god mulighed for succes"

Reportage: Multi-iværksætteren sir Richard Branson fortæller, hvor nemt det er at blive disruptet af ny teknologi. Samtidig giver han blandt flere røverhistorier sit bud på, hvordan du bliver iværksætter og en god leder.

Richard Branson (th) bliver interviewet på den store scene ved National Retail Federations (NRF) årlige topmøde 'The Big Show' af Kip Tindell (tv.), som er formand for NRF. Foto: NRF.

"Navnet 'Virgin Brides' var måske heller ikke det smarteste. Jeg har også i 12 år arbejdet med rumrejser, hvor jeg ret tidligt og nok også ret optimistisk registrerede navnet Virgin Intergalactic. Her er det vist ingen hemmelighed, at vi har mødt en masse udfordringer," siger han og fortsætter.



"Andre gange har jeg haft mulighed for at etablere et mobilselskab og et computerspilfirma, da begge teknologier var ret nye. Her gjaldt det bare om at gribe chancen og komme af sted så hurtigt som muligt."

"Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at få kvindelige ledere"

Mobilselskab, computerspil, cd-salg, cola, fly- og rumrejser,Ovenstående er blot få af de mange forretningsområder, som serie-iværksætteren sir Richard Branson har haft berøring med i de seneste mange årtier, hvor han har været med til at starte 400 selskaber under fællesbrandet Virgin."Da jeg begyndte som iværksætter for 50 år siden, var der ikke noget, der hed iværksættere," lyder Richard Bransons stemme i en video på verdens største detailhandelskonference 'The Big Show 2017' i den amerikanske millionby New York,Her er den 66-årige multi-iværksætter med en personlig formue på 35 milliarder kroner inviteret af arrangøren NRF for at fortælle om sit syn på disruption, som han om nogen kender til fra sit selviscenesættende forretningsliv med et hav af virksomheder på samvittigheden.Den britiske iværksætter, filantrop og eventyrer træder frem på den store konferencescene for at blive interviewet af Kip Tindell, som er formand for NRF.Richard Branson indleder snakken med at fortælle om dengang i begyndelsen af årtusindet, hvor Apple-stifter Steve Jobs tvang flere af hans forretninger i knæ. Det skete efter, at Richard Branson som en aprilsnar havde udsendt en meddelelse om, at han var færdig som forretningsmand."Jeg elsker aprilsnar, men Steve Jobs fra Apple tog åbenbart mit budskab ret alvorligt. For han opfandt iPod'en, og efter fire års tid var alle Virgin Megastores rent faktisk færdige. Så pas på med, at dine jokes ikke rammer dig selv i nakken," forklarer Richard Branson til solid latter fra den store sal.Undervejs i den uformelle snak fortæller Richard Branson henslængt om søndagens kitesurfing-eventyr på Jomfruøerne.Senere på dagen mødte han Google-boss Larry Page fra Google for at diskutere forretninger, og om aftenen spiste han middag med blandt andre den amerikanske vicepræsident Joe Biden."Puha, det var en forfærdelig omgang namedropping," griner Richard Branson med en karakteristisk latter og fortæller, hvordan Virgin-eventyret begyndte med først pladeforretninger og siden et pladeselskab, hvor der inden længe fandtes navne som Sex Pistols, The Rolling Stones og Janet Jackson blandt kunstnerne.Senere fik han ideen til flyselskabet Virgin Atlantic, hvorefter han ringede til flyproducenten Boeing for at høre, om selskabet havde nogle brugte fly til salg."Ham fra Boeing tog det faktisk alvorligt og tilføjede, at han på trods af vores Virgin-navn da ville håbe, at vi kom hele vejen (frem)," siger Richard Branson, mens hele salen griner igen.Med flyeventyret var han også den første person, der fik installeret videoskærme på sædet foran en på længere flyrejser, hvilket i dag er fuldstændig standardudstyr i de fleste fly.Samtidig indrømmer Richard Branson, at han også har begået gevaldige brølere med sin iværksætter-trang, hvilket blandt andet skete, da han gik ind brudekjole-branchen.Han tilføjer, at erfaringerne fra sine rumeventyr siden blandt andet er blevet brugt til at etablere satelitselskabet OneWeb med blandt andre Tesla-stifter Elon Musk for at give hele Jordens befolkning internet.Richard Bransons råd til andre iværksættere er, at det bare gælder om at komme i gang, så længe man ikke efterlader sine folk og partnere med en stor gæld og dertilhørende bekymringer."En god leder er en person, der lytter på andre. Du skal også stole på andre, hvilket jeg i høj grad har været nødt til som ordblind. Og så skal du køre dit selskab, som om det var et lille selskab med en synlig ledelse," siger han og fortsætter:"Alle vores Virgin-forretningsområder skal have chefen til stede, fordi det bare bliver bedre på den måde. Ligesom en ejer-drevet restaurant ofte er bedre end restaurantkæder."Richard Branson råder undervejs i interviewet detailbranchen til at tage nogle chancer, for ellers er der andre, der er risikovillige og kan få succes med det.Derefter vender han tilbage til spørgsmålet om, hvad god ledelse er for en størrelse, da Kip Kendell spørger mangemilliardæren om hans syn på kapitalisme."Engang handlede det hele for mig om aktionærer og bundlinjen. Men dine ansatte vil gerne have, at de har et formål her i verden. Hvis du kan give dem det, har du en god mulighed for succes, for så har de ansatte også en rigtig god grund til at komme på arbejde om morgenen," svarer Richard Branson."Tegn en cirkel om dig selv, dine ansatte og din forretning og sørg for, at alle inden for cirklerne har det godt. Hvis du finder overlappende cirkler, har du fat i noget spændende. At sørge godt for folk er ikke en modsætning til kapitalisme, det er bare en anden måde at gøre tingene på," fortsætter han.Angående god ledelse påpeger Richard Branson, at der ifølge hans 50-årige erfaring med virksomheder mangler flere kvinder i den absolutte topledelse."Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at få kvindelige ledere. Måske skal vi kigge mod Skandinavien, hvor man via lovgivning tvinger til at få ledergrupperne til at bestå 40 til 50 procent af kvinder. Især inden for detailhandlen, forstår kvinder kundernes behov en del bedre end mange mænd," siger han.Richard Branson tilføjer samtidig, at mænd ofte fungerer bedre, når de er i selskab med kvinder.For at skaffe sig selv gode ledere løfter han kort efter sløret for et trick, han en enkelt gang har benyttet sig af. Det drejer sig om engang, han fik speciel effects-folk til at sminke ham som en gammel taxachauffør med gangbesvær og stok.Efter overståede officielle jobinterview hos Virgin-koncernen kørte han lederkandidaterne til lufthavnen, hvor han smalltalkede med dem undervejs for at vurdere deres personlighed.I lufthavnen insisterede flere af lederkandidaterne på, at den ældre taxachauffør med stok skulle bære deres kufferter og talte lidt hårdt til ham."Det var sjovt at interviewe og observere kandidater på den måde, hvor man virkelig fik deres sande personlighed at se," siger Richard Branson til en ny omgang klapsalver.Hele seancen med multiiværksætteren på NRF-konferencen bliver rundt af med, at Richard Branson får lov til at reklamere for sin non-profit lederklub The B-Team, som omhandler ledelse uden hardcore profit for øje.Den slags må også være noget nemmere når man hedder Marc Benioff fra Salesforce eller Arianna Hufftington fra Huffington Post, som begge er med i The B Team, og som begge har rigeligt af guld på kistebunden.