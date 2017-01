Er dette den nye Surface Phone? Microsoft tager patent på en sammenklappelig smartphone

Et netop godkendt patent peger på, at Microsoft tænker i at bygge en sammenklappelig smartphone.

hængslen ved sammenfoldningen på enheden.

Lenovos prototype ved Tech World-messen i 2016

Endnu en dag, endnu et Surface Phone-rygte.Ifølge et nyt patent, der blev godkendt i USA tirsdag, har Microsoft haft drømme om at bygge en sammenklappelig computerenhed i stil med en smartphone.Allerede i 2009 fremviste Microsoft et konceptprodukt kaldet Courier, der senere blev skrottet.Patentet viser imidlertid, at Microsoft dengang ikke helt kunne glemme tanken om en sammenklappelig smartphone med en stor touchskærm.Mange medier har allerede udråbt telefonen på skitserne som en kommende Surface Phone.Det støttes op af en kommentar fra Microsofts Windows-chef, Terry Myerson, der har udtalt, at en potentiel, hypotetisk Surface Phone i højere grad vil være en mobil-forbundet enhed end en telefon.Dog er der et enkelt men: Patentet blev ansøgt i 2014, hvor Microsofts Windows Phone-situation var en helt anden.Dengang var drømmene om et verdensherredømme med Windows Phone 8 endnu ikke slået i gulvet, hvorimod Microsoft i dag har en global markedsandel på under en procent.Patentet er et såkaldt bredt patent, og derfor behøver det ikke nødvendigvis betyde, at vi en dag ser en smartphone/enhed/kald det hvad du vil fra Microsoft med en skærm, der kan foldes sammen.Dog er tanken om en sammenklappelig smartphone med touchskærm ikke så absurd igen.Lenovo overraskede sidste år ved Tech World-messen i 2016 med to smartphone-prototyper med bøjelig skærme, heraf den ene, der i høj grad fungerede på samme måde som Microsoft forestiller det sig i sit nye patent.Formålet er at have en telefon i almindelig smartphonestørrelse, men som kan foldes ud til at have en størrelse som en mindre tablet.Også LG og Samsung har fremvist bøjelige skærme de sidste par år ved CES-messen, og rygterne peger på, at begge selskaber inden 2018 vil have lanceret mindst en smartphone med en sammenklappelig eller bøjelig touchskærm.