Nu kører Atea-retssagerne igen: Tidligere it-topfolk tiltalt for at have modtaget ulovlige gaver for tusindvis af kroner fra Atea

Den femte af de første 15 sager i bestikkelsessagen har til frifindelse, men fire yderligere sager finder sted den kommende måned. Disse gaver har de sigtede modtaget fra Atea

Annonce:



Annonce:

Den næste bølge af sager mod offentligt ansatte i den store bestikkelsessag er begyndt, og tirsdag blev den femte sag afsluttet med en frifindelse som resultat.Den sigtede, en 53-årig tidligere DSB-ansat, havde modtaget et Samsung-fjernsyn til 20.000 kroner, men dog først efter sin fratrædelse hos DSB. Derfor var der ingen beviser for, at gaven fungerede som bestikkelse, vurderede rettenm.Der er for tiden planlagt fire yderligere sager mod offentligt ansatte, der alle er sigtet efter straffelovens § 144, hvori det hedder, at 'den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.'De kommende fire sager handler ifølge anklageskriftet, som Computerworld er i besiddelse af, om modtagelse af gaver fra Atea i form af store rabatter på fladskærme, iPad-tablet-computere samt gratis iPhones for næsten 55.000 kroner.På anklagebænken er en tidligere ansat i Rigspolitiet, som ifølge anklageskriftet i 2012 uberettiget modtog modtaget en Apple iPad med etui til en værdi af 6.100 kroner fra Atea.Atea var ligesom i de andre sager allerede leverandør af it-udstyr til Rigspolitiet.På anklagebænken er en tidligere konsulent i Udenrigsministeriets it-afdeling, som er sigtet for i 2011 at have modtaget en Samsung-fladskærm med en samlet værdi på 21.995 kroner fra Atea. Den sigtede skulle kun selv betale 8.750 kroner for skærmen.Konsulenten har desuden ifølge anklageskriftet modtaget en Samsung-telefon til en værdi af 4.500 kroner, hvoraf konsulenten kun selv betalte 1.500 kroner. De store rabatter anses som "anden fordel" i forhold til straffelovens § 144.Den tiltalte arbejdede i 2012 i Rigspolitiets it-afdeling og modtog dengang et 46 tommer LED-fjernsyn og en Samsung Blueray-afspiller fra Atea med en samlet værdi på 29.000 kroner. Den tiltalte skulle selv kun betale 8.231 kroner.Den tiltalte har desuden modtaget en iPhone 6 i 2014 til en værdi af 6.799 kroner.På anklagebænsen er en tidligere it-ansat i Udenrigsministeriet, som i 2012 modtog et Samsung 46 tommer LED-fjernsyn med en samlet værdi på 13.800 kroner. Den tiltalte skulle heraf selv betale blot 6.240 kroner.Der er endnu ingen sager mod ansatte hos Atea, selv om flere er sigtede. Anklagemyndigheden forklarer, at behandlingen af bevisbyrden endnu ikke er færdiggjort.