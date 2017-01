Kæmpe omstrukturering på vej i Toshiba: Opsplitning kan være på trapperne

Japanske Toshiba i gang med at splitte selskabet op i flere dele, der skal fungere separat af hinanden.

Japanske Toshiba arbejder på planer om at udskille selskabets memory-forretning til et selvstændigt selskab, som skal operere uafhængigt af hovedselskabet.Det sker samtidig med, at Toshiba ifølge den japanske erhvervsavis Nikkei Asian Review arbejder på at sælge omkring 20 procent af hele chip-forretningen til Western Digital.Pengene fra dette salg skal blandt andet anvendes til at dække de tab, som Toshiba har haft på nedskrivning af en stor fabrik i USA.Nikkei Asian Review nævner en pris i omegnen af 19 milliarder kroner for en andel på 20 procent af chipforretningen, som desuden måske skal børsnoteres efter en opslitning.Toshiba er blandt verdens store chipproducenter og har for tiden fokus på at udvikle og producere 3D flash, som du kan læse mere om her:Western Digital købte i fjor den mangeårige Toshiba-partner SanDisk for gigantiske 125 milliarder kroner.Toshiba er stadig ved at komme sig efter den omfattende regnskabsskandale, der har udfoldet sig i de senere år efter det kom fre, at Toshiba havde pyntet på regnskaberne gemme seks år.