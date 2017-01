KMD skovler penge ind på forsinkede leverancer: Store bøder til KMD ville have forhindret forsinkelser

Interview: Kommunerne er rasende over, at KMD er mange måneder forsinket med systemer, der skal afløse KMD's egne dyre systemer. Problemet kunne være forhindret, hvis KMD havde haft et større incitament til at blive færdige til tiden, lyder det fra en dansk professor.

En anden udformning af udbudskontrakten kunne have forhindret de forsinkelser, der har ramt udviklingen af en række kommunale såkaldte støttesystemer som it-leverandøren KMD har vundet udbuddet på.Det vurderer Niels Bjørn-Andersen, der er professor på CBS, Department of it management.De nye støttesystemer skal afløse en række kostbare monopolsystemer, der ligeledes er udviklet af KMD.Udover udviklingen af de kommunale støttesystemer står KMD også for udviklen af systemet Social Pension til pensionskassen ATP, der ligeledes er ramt af forsinkelser.Det har fået den danske pensionskasse til at kræve en kompensationen på mindst en halv milliard kroner fra KMD.Erik Nielsen, formand for det kommunernes it-fællesskab Kombit, har til Kommunernes Landsforening (KL) oplyst, at KMD står til at tabe et tre-cifret millionbeløb, når de nye kommunale støttesystemer bliver indfaset. Efter samme forskrift scorer KMD 23 millioner om måneden så længe Social Pension er forsinket.Det betyder ifølge Kombit, at KMD mangler et økonomisk incitament til at få udviklet systemerne til tiden.En vurdering som Niels Bjørn-Andersen deler."Det er en helt rigtig analyse i og med, at KMD står til en ganske stor indtægt, hvis støttesystemerne ikke bliver færdige til tiden, fordi KDM henter knap halvanden milliard kroner om året på at køre de gamle systemer," siger han til Computerworld.Derfor vurderer Niels Bjørn-Andersen, at en anden udformning af kontrakten kunne have forhindret forsinkelsen. Eksempelvis ved at forsinkelserne havde udløst en højere bod."Jeg vurderer, at man godt kunne have udformet aftalen på en måde, hvor det havde været særdeles attraktivt for KMD at levere systemerne til tiden. Det var eksempelvis nok gået lidt hurtigere, hvis KMD kunne imødese en bod i en størrelsesorden, hvor selskabets overlevelse stod på spil," siger Niels Bjørn-AndersenHan påpeger dog også, at en højere bod formodentligt til gengæld havde haft den konsekvens, at den samlede pris for opgaven var blevet højere."Hvis du står i en situation, hvor du som leverandør lægger hovedet på blokken, så vil du sikkert også kræve en højere risikopræmie," vurderer han.Han understreger samtidig, at det er en særdeles kompliceret hovedarkitektur, der er skitseret i den samlede udbudsplan.Derfor undrer han sig heller ikke over, at det - på trods af de kostbare forsinkelser - er KMD, der har vundet udbuddet."KMD er simpelthen det selskab i Danmark, der er bedst til at lave den type kommunale it-systemer. Når vi i Danmark har relativt billige kommunale it-systemer, så er det blandt takket være KMD," lyder fra Niels Bjørn Andersen.KMD vil ikke sige noget til sagen og henviser til en pressemeddelelse, som selskabet har udsendt.Her står der:"KMD kan bekræfte, at vi i går [onsdag i sidste uge, red] over for KOMBIT har meldt en forsinkelse ind på 10-12 uger på Støttesystemer. KMD beklager forsinkelsen, og det er på ingen måder et ønskescenarie for os. Det er KOMBIT, der har det samlede ansvar for monopolbrudsprogrammet, men det er KMD's vurdering, at det samlede program trods den aktuelle forsinkelse kan følge de nuværende planer fra KOMBIT.""I forhold til støttesystemerne er der grundlæggende tale om et sundt system, men den aktuelle forsinkelse skyldes et ønske om at optimere på de allerede afleverede dele af systemet, ligesom vi på visse elementer har konstateret, at udviklingen kræver mere tid. KMD er i drøftelser med KOMBIT om det videre forløb og de aftalemæssige forhold på Støttesystemer, herunder også kompensation for forsinkelsen. Vi ønsker ikke at føre dialogen med vores kunder i pressen, og på den baggrund har vi ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt".