Oversigt: Så slank bliver din næste bærbare Windows-computer med grafikkort (måske)

Her er fem af af de nyeste computere med et dedikeret grafikkort, som samtidig holder en relativ slank profil.

Annonce:



Annonce:

Dell XPS 15 (9650)

Razer Blade Dell XPS 15 Surface Book Asus Zenbook UX 530 MSI Leopard Pro Processor Intel i7-6700HQ (Quadcore 2,6/3,6Ghz) Intel i5-7300HQ Quad Core (3,5 Ghz) Intel i5-6300U Quadcore (3Ghz) Intel i7-7500U Quadcore (3,5Ghz) Intel 7700HQ (quadcore) Lagerplads 256 GB SSD (PCIe M.2) 1TB Harddrive/32Gb SSD 128 GB SSD 128 GB SSD 127 GB SSD (M.2)/1TB HDD RAM 16 GB DDR4 8 GB DDR4 8 GB DDR4 8 GB DDR4 8 GB DDR4 Skærm 14 tommer 15 tommer 13,5 tommer 15 tommer 15,6 tommer Opløsning 1.920 x 1.080 pixels 1.920 x 1.080 pixels 3.000 x 2.000 pixels 1.920 x 1.080 1.920 x 1.080 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 1060 (6Gb VRAM) Nvidia GeForce GTX 1050 (4GB VRAM) Nvidia GeForce GTX "ukendt" (1GB VRAM) Nvidia GeForce GTX 950 Nvidia GeFroce GTX 1060 (3GB VRAM) Dimensioner 17,9mm x 345 mm x 235 mm (1,89 kilo) 17mm x 383mm x 253mm (1,8 kilo) 22,8mm x 312mm x 232mm (1,58 kilo) --- (1,28 kilo) 29mm x 383mm x 260mm (2,2 kilo)

Surface Book er på vej til Danmark, men prisen og lanceringsdato er endnu ukendt.

Razer Blade er den ultimative gamer-pc, hvis du gerne vil holde din gamebærbar i et lille format. Den er dog officielt ikke kommet til Danmark endnu.

Asus Zenbook UX530

MSi "Leopard Pro". Msi's computer er den af de fem udvalgte, der mest ligner en traditionel bærbar computer med indbygget grafikkort.

Computere med indbygget grafikkort har tidligere ofte været store og tunge maskiner, der ikke var til at bære rundt på.De seneste år er der dog kommet en ny kategori af bærbare computere, der stadig har en relativ tynd og mobil profil, men med et dedikeret grafikkort integreret i systemet.Vi har taget et kig på fem af af de nyeste computere med et dedikeret grafikkort, som samtidig holder en relativ slank profil.Dells XPS-linje er en af de bedste serier af bærbare computere på markedet, hvad angår både udseende, byggekvalitet, materialer og hardware.Dells nyeste XPS 15 har en 15-tommer skærm, men har en fysisk størrelse som en bærbar, der normalt vil have en skærm på 14 tommer.Computeren kan leveres med og uden touch-skærm i forskellige opløsninger.Inde i computeren finder du en af de nye Kaby Lake-processorer fra Intel samt et Nvidia GeForce GTX 1050-grafikkort med 4GB VRAM, og den nyeste model har også fået et markant større batteri end den forrige model.Der er endnu ikke kommet en dansk pris eller lanceringsdato for den nye 2017-model af XPS 15 med serienavnet 9650, men den amerikanske pris begynder ved 1.200 dollar (8.200 kroner), hvor den danske pris for sidste års XPS 15-model med matchende, omend nu forældet hardware, var 11.800 kroner.Microsoft har allerede lovet, at Surface Book-computeren kommer til Danmark, om end vi stadig ikke har en dansk dato eller dansk pris. Forvent dog en pris i den høje ende.Surface Book-computeren er en 2-i-1-computer, hvor skærmen kan adskilles fra tastaturet og bruges som en tablet. Køber du den rigtige model, sidder der ud over et større batteri også et dedikeret grafikkort i tastatur-delen.Du får altså både en tynd Windows-tablet og en kraftig computer i et.Dog har computeren det "problem," at hængslet 'buer', når den er lukket, og derfor fylder meget i lukket tilstand.kommer til Danmark[/b]Gamer-selskabet Razer annoncerede sig selv om pc-producent i 2013, og lige siden har selskabet kørt en meget skarp stil med sine tynde Blade-computere.Det er flotte, velproducerede gamercomputere med et lækkert, nærmest Macbook-lignende finish og gode tastaturer, der lyser i alle regnbuens farver.Inde i den nyeste Razer Blade finder du et Nvidia GeForce GTX 1060-grafikkort, og er det ikke kraftigt nok, kan du tilslutte et stærkere grafikkort via Razers Core-boks. Det er et lille kabinet til grafikkort til desktop-computere, som tilsluttes via Thunderbolt 3.Der er endnu ingen officielle udmeldinger fra Razer omkring et direkte salg af Razer Blade i Danmark, men rygter peger på en mulig dansk lancering i løbet af 2017.Asus har i forbindelse med den seneste CES-messe lanceret en ny model i sin Zenbook-serie. UX530 har et tyndt chassis, men stadig et af sidste års Nvidia GTX 950-grafikkort og en af Intels nye Kaby Lake-processorer.Computeren er kun 1,7 centimeter tyk, når den er lukket, hvilket må siges at være imponerende, når der sidder et grafikkort inde i computeren.Det er et grafikkort fra Nvidias foregående artikektur, men derfor er det stadig en imponerende lille maskine.MSI burde gå til numerolog med sin MSI GP5MVR-computer, som dog også kaldes Leopard Pro.Det er en bærbar computer til eksempelvis gamerne, der ikke ønsker at have en stor og tung gamerbærbar, men som alligevel kan klare de fleste nyere spil på de højere grafikindstillinger. Det kan lade sig gøre ved at computerens skærm kun har en opløsning på 1.920 x 1.080 pixels.I computeren sidder et Nvidia GTX 1060-grafikkort, Intels nye Kaby Lake-i7 7700HQ-processor samt en FullHD-skærm. Computeren er også udstyret med taster fra SteelSeries.Ud over de fem ovenstående, er der en lang række andre producenter, der også sælger bærbare computere med integreret grafikkort.Acers Predator og Nitro-linjer er et par gode eksempler, og Lenovo har også lanceret nye computere med integreret grafikkort.Dertil kommer selvfølgelig Apples Macbook Pro 15, der også har et grafikkort integreret i systemet.