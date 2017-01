Microsoft scorer kassen på cloud-abonnementer - men antallet af nye abonnenter falder voldsomt

Microsoft tjener styrtende med penge på selskabets mange abonnementstjenester i skyen. Men antallet af nye abonnenter falder drastisk.

Det er skyen, der driver Microsofts medvind. Det viser kvartalregnskabet for det sidste kvartal i 2016.Microsoft har vækst på næsten samtlige cloud-områder - heriblandt Office, Dynamics og på Azure-fronten.Microsofts cloud-forretning er gået fra at have en omsætning på 13 milliarder dollar - godt 90,3 milliarder kroner - til godt 14 millarder dollar - 97,3 milliarder kroner.Det er særligt Azure-forretningen, der er i vækst. Omsætningen på Azure-platformen er næsten fordoblet i forhold til det tilsvarende kvartal et år tidligere.Ligeledes er omsætningen på Office 365 vokset med 47 procent i forhold til det tilsvarende kvartal et år tidligere. I alt benytter 25 millioner mennesker verden over Office 365, men antallet af nye abonnenter faldt med 62 procent i løbet af hele 2016.Der er altså færre mennesker, der begynder at benytte Office 365 end tidligere.Sammenlignes Office-forretningen for forbrugere med samme periode i 2014, er væksten på omsætningen kun steget med fem procent.Alt i alt forlader Microsoft sit andet finanskvartal (fjerde kvartal af 2016), med en nettoindkomst på 5,2 milliarder dollar - 36 milliarder danske kroner.Dog er Ikke alt lutter lagkage. Dybt begravet i kvartalsregnskabet finder vi de sørgelige rester af Windows Phone.Salget er faldet med 87 procent primært på grund af en lavere salgsmængde: Ingen vil have Windows Phones.Ligeledes falder salget af Microsofts Surface-tablet med to procent, nok hovedsageligt på grund af udfasningen af Microsofts low end Surface 3. Omsætningen ligger stadig på ni milliarder kroner.Det nærtliggende spørgsmål er til sidst: hvor mange benytter Windows 10 i dag? Selskabet meldte tidligt ud, at over en milliard computere verden over ville køre Windows 10 inden medio 2018. Et tal som Microsoft efterfølgende selv har sagt er uopnåeligt inden for den tidsramme.Ved tidligere kvartalsregnskab har Microsoft annonceret brugertallene for Windows 10: Først 270 millioner enheder, så 350 millioner enheder og til sidst 400 millioner enheder med Windows 10. Denne gang valgte Microsoft ikke at annoncere nye brugertal, hvilket kan være en indikation, at færre vælger at opdatere til Windows 10 end forventet.Den næste store opdatering til Windows 10 bliver Creator-opdateringen , der forventes at udkomme til marts.