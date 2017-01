Verdens største it-selskaber vender sig mod Trumps immigrations-forbud: Ville slet ikke eksistere uden immigranter

Donald Trumps immigrationsforbud er skadelig for hele it-industrien, lyder det fra en nærmest enig branche. Apple ville slet ikke eksistere uden immigranter, lyder det fra Tim Cook. "Jeg er selv immigrant," skriver Microsofts topchef, Satya Nadella.

US-præsident Donald Trumps midlertidige indrejseforbud for statsborgere i syv muslimske lande, er skadelig for it-industrien og helt uforståeligt.Sådan lyder det samstemmende fra en stribe af verdens største it-selskaber, der i sagens natur opererer internationalt og på tværs af landegrænser.De mener, at forbuddet omgående vil ramme deres forretninger i udlandet.Microsofts topchef, Satya Nadella, deler på LinkedIn et opslag fra Microsofts juridiske chef, Brad Smith."Som både immigrant og CEO har jeg både oplevet og set de positive konsekvenser af immigration for vores virksomhed, vores land og for hele verden. Vi vil fortsat være fortalere for dette vigtige område," skriver han.Microsoft har 76 ansatte i de syv lande, hvis borgere er blevet ramt af indrejseforbuddet, nemlig Syrien, Irak, Iran, Libyen, Somalia, Yemen og Sudan.Også Apples topchef, Tim Cook, er bekymret."Apple ville slet ikke eksistere uden immigration - for slet ikke at tale om at trives og innovere på den måde, som det er tilfældet," skriver han i en mail til selskabets ansatte.Her skriver han, at Donald Trumps vinkel ikke er 'en politil, som vi kan støtte.'eBays grundlægger Pierre Omidyar mener, at Trumps lov er snævertsynet og ensporet, mens it-organisationen The Internet Assocation, som har medlemmer som Google, Amazon, Facebook og Microsoft, peger på, at loven har 'bekymrende konsekvenser' for mange virksomheder."Deres [immigranternes, red] arbejde gavner vores økonomi og skaber job i USA," lyder det fra organsiationen.Også Twitter og Netflix har udtrykt bekymring.Netflix-topchef Reed Hastings skriver på Facebook, at 'Trumps handlinger skader Netflix-ansatte verden over og er så ikke-amerikansk at det smerter os alle."Donald Trump har ellers indlemmet flere it-folk som sine rådgivere. De tæller blandt andre Peter Thiel, bestyrelsesmedlem i Facebook, samt Tesla-chef Elon Musik og Uber-CEO Travis Kalanick, ligesom Tim Cook angiveligt har mødtes med flere indflydelsesrige folk fra Donald Trump-lejren.Donald Trump har da også tidligere bedyret, at han ville gøre meget for at understøtte den for USA meget vigtige it-industri."Vi ønsker at I fortsætter med jeres fantastiske innovation. Vi vil være der for jer," lød det således fra Donald Trump i forbindelse med et møde med en række topchefer fra techbranchen kort efter hans valgsejr.