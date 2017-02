Fremtidens Windows: Her er argumenterne for (og imod) et cloud-baseret Windows

ComputerViews: Rygterne vil vide, at Microsoft er på vej med en cloud-udgave af Windows. Her er tre grunde til, at det vil være en god idé.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Computerworld Events Digitalisering og sikkerhed i fokus: Kom gratis med på Computerworld Summit 2017 Digitalisering og sikkerhed er i fokus når Summit 2017 slår dørene op. Reserver allerede nu din plads på årets store konference for it-professionelle. | Læs mere

Annonce:

Annonce:

Der er endnu nogle måneder til, at Microsoft i starten af maj afholder årets største udviklerkonference, BUILD.Selvom programmet endnu ikke er offentliggjort, er der allerede nu en del rygter om, at den helt store nyhed kan blive en cloud-baseret udgave af Windows.Rygterne florerer rundt omkring på nettet, som Computerworld skrev mandag.Selvom man skal huske på, at rygter kun rygter, så har den slags det med at at opstå, når der rent faktisk er noget om snakken.I dette konkrete tilfælde er rygterne om et Windows 'Cloud Shell' opstået, efter at en it-kommentator hævder at have set dokumenter, der beskriver en ny 'letvægtsudgave af Windows, der er designet til den moderne computerverden', hvor cloud skal være omdrejningspunkt for systemet.Vi ved ikke, om det rent faktisk passer, at Microsoft arbejder på en sådan Windows-løsning. Måske får vi svaret til BUILD i Seattle i maj måned?Allerede nu kan vi dog godt få øje på flere argumenter for, hvorfor det kan give rigtig god mening for Microsoft at arbejde på en cloud-baseret udganve af Windows.Vi forestiller os ikke, at det er en Windows-udgave, der skal erstatte det det traditionelle styresystem - snarere at der er tale om ny, supplerende udgave af Windows.Her er tre grunde til, at det vil give god mening:Tilbage i 2011 holdt daværende Microsoft-CEO Steve Ballmer en meget berømt tale, hvor han meddelte, at Microsoft ville gå 'all in' med cloud computing.Siden har Microsoft satset massivt på cloud-løsninger som Office 365 og Azure, ligesom CRM- og ERP-produkterne fra selskabet også er rykket i skyen.Windows lever dog fortsat lokalt på brugernes egne maskiner, og derfor vil det give rigtig god mening, hvis Microsoft arbejder på i højere grad at kunne levere Windows via clouden.Det vil også hænge fint sammen med, at Microsoft med Windows 10 er begyndt at arbejde med 'Windows som en service', hvor eksempelvis automatiske, løbende opdateringer er i fokus.Microsoft vil med fordel kunne gå et skridt videre med et Cloud Shell-styresystem.Det vil også betyde, at Microsoft i langt højere grad end i dag kan forsøge at realisere visionen om, at Windows skal kunne skaleres til alle typer af enheder og miljøer.Man kan forestille sig alt fra, at Windows kan leve som en cloud-tjeneste på moderne fladskærme i dagligstuen til, at det vil kunne fungere på smartphones og tablets med ARM-processorer (Windows RT genfødt?).Og det vil kunne fungere som en form for tynd klient på eksempelvis en stor arbejdsplads, hvor brugerne har behov for at kunne logge ind fra mange forskellige maskiner.Det bringer os igen tilbage til, at det så næppe vil være en erstatning for det Windows 10, vi kender i dag, men snarere en ny udgave af Windows, der kan give god mening i en række bestemte scenarier.Her er det eksempelvis ikke svært at få øje på mulighederne i, at man kan lade langt flere apps i et Windows-miljø leve i skyen, så man som bruger altid har adgang til alle apps og alt indhold, uanset hvilken hardware man har ved hånden.Det er også den model, der har gjort tjenester som Office 365 og Onedrive så populære, og det vil give god mening for Microsoft at fortsætte ad den vej.Den måske største fordel ved en cloud-baseret udgave af Windows kan være, at sikkerhedsniveauet kan få et ordentligt nøk i vejret.Frem for at beskyttelsen mod angreb og malware skal ske lokalt på brugerens maskine, vil Microsoft i et cloud-setup kunne forsvare brugerne fra centralt hold.Sikkerhedsopdateringer vil ikke længere være noget, brugerne skal tænke over, da Microsoft håndterer den del i sine cloud- datacentre.Mens det ikke er svært at få øje på på mulighederne i et cloud-baseret Windows, er der naturligvis også udfordringer i en sådan model.Hvis man eksempelvis skal kunne logge ind på sit cloud-Windows via en browser, vil den lokale hardware jo fortsat skulle have et styresystem - og så er man vel lige vidt?Og hvad med stabiliteten og driftssikkerheden, hvis Windows skal leveres over en internetforbindelse?De nævnte udfordringer har Google dog godt kunne klare med sit cloud-baserede styresystem, Chrome OS, så mon ikke også Microsoft kan finde en model, der fungerer i praksis.altså Microsoft ønsker at gå cloud-vejen med Windows.