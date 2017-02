Kæmpe-aftale til milliarder: Snapchat lægger al data i Googles hænder

Snapchat forpligter sig til at betale Google et enormt beløb på størrelse med selskabets nuværende omsætning for at få hostet data i cloud'en. Aftalen kan blive et gennembrud for Google.

De sociale mediers behov for datalagring er enormt.Det viser en ny aftale mellem Snapchat og Google, som i de kommende fem år skal levere cloud-løsninger til Snapchats mange brugere.Ifølge aftalen koster Snapchats aftale i Google Cloud mindst to milliarder dollar over de fem år.Det svarer til omkring 2,7 milliarder kroner om året.Selv for Snapchat er det et anseeligt beløb, i det selskabet sidste år omsatte for blot en smule mere, nemlig for 2,8 milliarder kroner.Snapchat er på vej mod en børsnotering, og selskabet har store forventninger til fremtiden.Med aftalen bliver det nødvendigt for selskabet at leve op til disse forventninger, da der er skrappe vilkår i aftalen med Google Cloud.Ganske vist har Snapchat fået en betydeligt mængderabat, da aftalen er så stor, og Google rigtigt gerne vil have en stor spiller ind i sin cloud som modvægt til de store rivaler på marekdet, Microsoft og Amazon Web Services.Til gengæld skal Snapchat betale det fulde beløb - også selv om selskabet ikke anvender cloud-services for alle pengene.Snapchat meddeler, at selskabet med aftalen vil anvende Google til 'langt størstedelen af selskabets computing, storage og andre tjenester."Det betyder, at Snapchat bliver næsten totalt afhængig af Google Cloud. Og at det kan ramme hårdt, hvis Googles cloud-tjeneste rammes af nedbrud.Google har tidligere bedyret, at selskabet ville øge sine investeringer i det erhvervsrettede cloudmarked. Blandt andet har meldingen været, at Google ville åbne et nyt cloud datacenter hver måned gennem hele 2017.