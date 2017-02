Royal Arena forlanger flere hundrede tusinder kroner af teleselskaber for mobildækning: "Men Royal Arena burde da faktisk betale teleselskaberne i stedet for at slå plat på et selvskabt mobil-hul"

Royal Arena forlanger flere hundrede tusinder kroner i masteleje om året. "Helt urealistisk," siger Telenor. "Mobildækning er så vigtig en del af en koncertoplevelse i dag, at Royal Arena faktisk burde betale teleselskaberne for at tilslutte sig frem for at slå plat på selv at have skabt et mobilhul," siger Teleindustrien.

Annonce:



Annonce:

Royal Arena har angiveligt forlangt mellem 300.000 og 500.000 kroner for at give Telia og Telenors fælles netværks-selskab, TT-Netværk, adgang til koncerthallens passive mobilanlæg for et år, erfarer Computerworld.Kravet har fået Telia og Telenor til at smække med døren og i stedet satse på at opsætte en ekstern mast uden for arenaen på ubestemt tid. Her skal den sikre selskabernes kunder mobildækning i arenaen."Vi har haft en dialog om vores adgang til at kunne opsætte anlæg derinde, men vi blev præsenteret for et tilbud, der lå astronomisk højt," siger netværksdirektør i Telenor, Peter Ditlev Nødbak, til Computerworld.Han vil ikke fortælle, hvad Royal Arena præcist har forlangt for at give de to selskaber adgang til arenaens eget passive anlæg.Ifølge de to selskaber lå prisen for at leje sig ind på Royal Arenas anlæg imidlertid mere end 10 gange højere end den gennemsnitlige pris for masteleje i København. Og denne pris ligger typisk ifølge telebranchens fælles samarbejde, Teleindustrien, på mellem 30.000 og 50.000 kroner for et år per mast."Det er en helt urealistisk pris ud fra en realistisk afvejning af vores budgetter. Vi tjener jo ikke flere penge på at betale så høj en pris, men kan heller ikke bare være ligeglad, for vores kunder skal jo ikke lide under denne uenighed,' siger Peter Ditlev Mølbak.Han siger til Computerworld, at han undrer sig over, at Royal Arena opkræver så høj en pris for mastelejen.Teleselskaberne og de øvrige spillere er godt klar over, at dårlig dækning i et område kan udløse utilfredshed med teleselskaberne - og typisk ikke med det område, der er ramt af den dårlige dækning.Derfor er det typisk teleselskaberne, der skal stå på mål for eventuelle klager fra mobilkunderne over den dårlige dækning i arenaen.Og det er noget, som Royal Arena forsøger at slå plat på, mener Peter Ditlev Mølbak."Jeg synes, at det virker som om, at Royal Arena forsøger at spekulere i det her. Man skulle da mene, at det også er i Royal Arenas interesse, at der er god dækning derinde, og at det ikke bare er noget, der tænkes ud fra en kommerciel betragtning," siger han.Den holdning deles af Jakob Willer, der er direktør for telebranchens fælles branchesamarbejde, Teleindustrien.Han mener, at det er 'grotesk,' at et stort, offentligt støttet byggeri i så høj grad forsømmer at indtænke mobildækningen fra begyndelsen, at der reelt skabes et sort mobilhul inde i byggeriet."Og så synes man efterfølgende, at det er teleselskabernes problem og bruger det selvskabte dækningsproblem til at malke penge ud af teleselskaberne. Det ærgrer mig, at man vil bruge det her som en anledning til at slå plat på teleselskaberne," siger Jakob Willer.Han mener, at det burde være i alles interesse at sikre god mobildækning i en topmoderne og helt nybygget koncerthal som Royal Arena, der ellers er blevet bygget efter alle kunstens regler."Mobildækning er så vigtig en del af en koncertoplevelse i dag, at Royal Arena faktisk burde betale teleselskaberne for at tilslutte sig anlægget fremfor at forsøge at slå mønt på et selvskabt mobil-hul," siger han.Peter Ditlev Mølbak fra Telenor peger på, at det vigtigste lige nu er oplevelsen for selskabets kunder."Så håber vi, at vi på sigt kan finde en permanent løsning," siger han.Både TDC og 3 har valgt at købe sig ind på Royal Arenas anlæg, erfarer Computerworld.TDC bekræfter per mail via sin presseafdeling overfor Computerworld, at selskabet har købt sig ind på anlægget."Den øvrige diskussion ønsker vi ikke at gå ind i," lyder det fra TDC.Det har endnu ikke været muligt at få en forklaring fra Royal Arena, der ikke er vendt tilbage på Computerworlds henvendelser.