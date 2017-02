Disse Android-funktioner skulle engang være det vildeste 'gotta-have-it' - men måske var de en tand for skøre

Motorola Skip

Motorolas Skip var en lille magnetisk klemme med indbygget NFC-tag.Ideen var, at Skip kunne åbne telefonen. Skip kunne placeres i lommen, på en taske eller andre steder, og Motorola forestillede sig, at man kunne trække sin telefon langs Skip, når man tog telefonen ud af lommen og altså derved låse den op.Problemet var, at Skip var for langsom. Faktisk skulle brugeren holde telefonen op mod Skip i et par sekunder for at låse op, og det gad brugerne ikke vente på.

Af Dan Jensen og IDG News Service , 16. februar 2017 kl. 10.00