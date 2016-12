Apple anker kæmpe-krav fra EU for skattesnyd: Vil ikke betale milliarder tilbage

(Foto: Dan Jensen)

Apple vil anke EU-afgørelsen om, at selskabet skal betale 97 milliarder kroner for skatteunddragelse.

Apple vil anke det kæmpekrav på 97 milliarder kroner i for lidt betalt skat, som EU-Kommissionen i august udstedte til selskabet.Det enorme krav gør Apple til en central spiller i verdenshistoriens måske største torskegilde.EU mener, at Apple bevidst har betalt knap 100 milliarder kroner for lidt i skat for salg af selskabets produkter på det europæiske marked i Irland, hvor selskabet har europæisk hovedkvarter.I stedet har selskabet mellem 1991 og 2007 trukket pengene ud af de europæiske markeder via udnyttelse af den såkaldte 'double irish'-model, og det er ikke lovligt, mener EU.I denne periode har Apple betalt blot 0,005 procent i skat. Det svarer til 50 kroner i skat for hver million indtjente kroner.Apple er ikke overraskende ikke enig.Selskabets topchef, Tim Cook, har tidligere betegnet afgørelsen som 'politisk lort' ['total political crap'].Nu er selskabet altså klar til at anke afgørelsen fra EU til EU-domstolen, der er den næsthøjeste juridiske instans i EU.Til Reuters antyder selskabets juridiske topchef Bruce Sewell, at Apple føler sig forfulgt af EU og konkurrencekommissær Margrethe Vestager (R)."Apple er et belejligt mål, fordi selskabet genererer masser af overskrifter," siger han.Også Irland vil anke EU-afgørelsen.Irland spiller en central rolle, da de meget lave skattebetalinger skyldes en særaftale mellem Apple og Irland.I Irland er man bange for, at dommen vil få de øvrige selskaber, der har nydt godt af 'double irish'-modellen til at finde nye græsgange.Irland huser de europæiske hovedkvarterer for store it-selskaber som Google, Microsoft, Dell, Dropbox, eBay, Facebook, LinkedIn, Oracle, Paypal, Twitter, Uber og Airbnb.Ingen af dem er involveret i skattesager som den, Apple er rodet ind, men det må regnes for givet, at også de har lukrative skatteaftaler med Irland, da flere af dem fakturerer ud fra Irland til kunder overalt i Europa.I et åbent brev fra det irske finansministerium lyder det fra den irske regering, at EU-Kommissionen har misforstået sagens rette sammenhæng.Du kan læse dette brev her: Explanation

of the main lines of argument in Ireland's annulment application lodged with the General Court of the European Union on 9 November 2016. Det ligger på linie med Irlands tidligere udmeldinger, som du kan læse mere om her: