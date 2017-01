Taxiloven skulle være et værn mod fremadstormende Uber. Men nu er den etablerede branche endt som lovens gidsler

ComputerViews: Taxiloven var ikke i stand til at beskytte den danske taxibranche mod Uber. Til gengæld kan det have forhindret branchen i at reagere rettidigt.

Det er en bemærkselsesværdig indrømmelse, der kommer fra direktøren for taxaselskaberne DanTaxi og 4x48 Taxinord, da Computerworld interviewede ham fornylig.Her har taxiselskabet netop lanceret den nye ny taxi-app Moove, der her to år efter den danske lancering af Uber, tilbyder næsten de samme funktioner som den amerikanske pendant.Men svaret kommer prompte, da Computerworld spørger ham om, hvorvidt den nye app ikke er en ren og skær tilståelsessag.Svaret er en klar erkendelse af, at Uber hele tiden har haft et overlegent teknologi-produkt:"Jo," lyder svaret.I mange år troede den etablerede branche, at reguleringerne af markedet fungerede som en brandmur mod de udefrakommende trusler.Da Computerworld for tre år siden - før Uber kom til Danmark - talte med Trine Wollenberg, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Taxi Råd lød hendes vurdering, at Danmark var lukket land for Uber."Uber ville eksempelvis kun kunne komme ind på det danske marked, hvis de indgår aftaler med etablerede taxa-selskaber," konkluderede hun.I dag sidder Uber på en solid portion af det storkøbenhavnske taximarked, og virksomheden har som bekendt endnu ikke lavet nogen samarbejdsaftaler med den etablerede branche.Før Uber gjorde sin entre, vidste branchen udmærket, at Uber var en kontroversiel tjeneste, der formodentligt lurede på det det danske marked.Men branchen havde måske overset, hvor nådesløs en spiller Uber er.For hvordan skal man som lovlydig branche reagere, når man står overfor en nærmest anarkistisk konkurrent, der ikke spiller efter reglerne og tager sagen i egen hånd i mødet med ulogiske og støvede regler?I dag tyder meget på, at reguleringen ikke alene har bevirket, at branchen har været ude af stand til at forhindre konkurrenterne i at rykke ind på det danske marked.Det viser sig også, at det for taxibranchen har betydet, at den har været ude afstand til at svare rettidigt på de udefrakommende trusler.Til Computerworld siger Carsten Aastrup, der er direktør for taxiselskabet bag Moove, at appen har været på vej i to år, men har været forsinket på grund af de omfattende reguleringer af branchen."Vi begyndte at designe appen for to år siden, og det er udelukkende på grund af reguleringen af taxamarkedet, at den først er blevet klar nu. Appen har mere eller mindre været færdig det seneste år, men vi har været forhindret i at lancere den, fordi den skulle leve op til nogle reguleringskrav," siger han i et interview, hvor han samtidig kalder lovgivingen forældet.To helt fundamentale dele af Ubers koncept er, at brugerne kan give karakterer til chaufførerne: Leverer de for dårlig service og får for dårlige karakterer, så bliver de forhindret i at køre for appen i fremtiden.Reguleringen af taximarkedet betyder dog, at taxaselskaberne ikke har samme muligheder.For Moove har det den paradoksale konsekvens, at chauffører med dårlige karakterer i fremtiden kun bliver forhindret i at få ture gennem Moove-appen, men fortsat kan få gadeture og telefon-bestillinger via bestillingskontoret.Taxiloven kræver ligeledes, at alle biler er udstyret med et gammeldags taxameter, mens Uber-chauffører blot bruger smartphone-gps'en til at udregne prisen på en tur.Taxibranchen har især været fortaler for at få ændret de dele af taxiloven, der indeholder begrænsninger i antallet af taxitilladelser og geografiske begrænsninger i taxiernes operationsområde samt kravet om maksimal-takster.Sidstnævnte gør det svært at konkurrere med Ubers-model, hvor priserne er meget lave i perioder med lav efterspørgsel, men til gengæld kan priserne blive ganske høje i perioder, hvor efterspørgslen topper.Når vi ser på taxabranchen i dag, virker det derfor som om, at de reguleringer, som branchen håbede vil fungere som en beskyttende brandmur, i stedet er endt med at blive en fængselsmur, der gennem alt for lang tid har holdt branchen fanget i den analoge tidsalder.