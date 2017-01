I dag sidder Apple tungt på computer-tronen, men kunstig intelligens kan vende op og ned på det hele

ComputerViews: Vi står overfor en ny computer-revolution, der kan vende op og ned på magtforholdet i tech-branchen.

Ligesom verdens øvrige tech-giganter satser Apple i øjeblikket stort på at rekruttere de førende eksperter inden for kunstig intelliens og machine learning,Det er eksempelvis blot få måneder siden, at virksomheden hyrede Russ Salakhutdinov, der er ekspert i kunstig intelligens og professor ved Universitet Carnegie Mellon University.Hos Apple får han til at opgave at skabe tættere bånd mellem Apple og de afdelinger på universiteterne, der arbejder med kunstig intelligens.Men selvom Apple i dag er verdens mest værdifulde og magtfulde tech-selskab, så kan virksomheden alligevel meget vel ende som taberne i den benhårde kamp, hvor Google, Amazon, Facebook og Microsoft ventes at blive de andre væsentlige spillere.Det skyldes, at udviklingen henimod kunstig intelligens kan erodere mange af de fordele, som Apple traditionelt har haft.For den californiske virksomhed har traditionelt været kendt for sine evner til at designe intuitive brugerflader, der har sikret, at computerne ikke er for de lærde blot. Apples produkter er derimod så simple at forstå og bruge, at alle kan anvende dem.I dag er situationen dog den, at vi står indgangen til en ny periode, hvor mennesket ikke længere i samme grad skal lære at forstå computeren.I stedet er det computeren, der skal forstå mennesket.Det betyder, at Apples kompetencer inden for design af brugerflader bliver mindre væsentlige.Samtidig udfordres Apple af, at kunstig intelligens og machine learning kræver adgang til store mængder af brugerdata.Et behov, der kommer i konflikt med Apples meget restriktive privacy-politik, der betyder, at machine learning-eksperter hos Apple har adgang til langt færre brugerdata end deres kolleger hos eksempelvis Google og Facebook.Eksempelvis har Apple taget en beslutning om, at brugernes data som hovedregel ikke skal sendes til Apples cloud, hvor de kan blive analyseret sammen med millioner af andre brugeres data.I stedet skal data behandles på de enkelte brugeres egne telefoner.Så når din iPhone hver morgen fortæller dig, at det tager "25 minutter for dig at komme på arbejde", så er det ikke en besked, der kommer fra et af Apples datacentre, men en oplysning, der bliver skabt på baggrund af dine egne data, som er analyseret lokalt på din egen iPhone."Apple ønsker at fabrikkere en telefon, der reagerer meget hurtigt på din adfærd, men uden viden om resten af verden. Det er en opgave, der er meget svær at løse," sagde Joseph Gonzales, der er medstifter af machine learning-virksomheden Dato sidste år til nyhedsbureauet Reuters I samme artikel kan Reuters berette, at Apples privacy-principper hæmmer virksomheden i kampen om de mest talentfulde machine learning-eksperter, der i disse år bliver uddannet fra universiteter i hele verden.De ser Apples privacy-princippr som noget, der forhindrer dem i at udfylde deres potentiale, og er derfor mere tilbøjelige til at søge mod andre virksomheder, hvor de har uhindret adgang til langt større datamængder.Som en anonym tidligere Apple-ansat tidligere sagde til den berømte tech-journalist Steven Levy i en artikel på tech-bloggen Backchannel "Det eneste, machine learning-eksperter vil have, er data. Men med sit privacy-standpunkt har Apple besluttet sig for at arbejde med den ene hånd bag ryggen. Vi kan godt diskutere, om det er den rigtige ting at gøre, men det betyder, at Apple har fået et rygte for ikke have være hardcore på kunstig intelligens-området," sagde vedkommende i artiklen.Det er dog ikke nødvendigvis hele billedet.For John Douchi, der er professor hos det hærderkronede Stanford Universitet i Californien, vurderer ifølge Reuters , at der også er eksperter på området, der er tiltrukket af den udfordring, som er forbundet med at lave machine learning-løsninger, der ikke udfordrer brugernes privatliv.