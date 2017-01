Skal du være it-milliardær? Så skal du udvikle et mobilspil

Mobilspil er den helt store højdespringer, når omsætningen i den elektroniske spil-industri skal gøres op. Læs her, hvilke spilområder som banker på for at blive de største i den kommende tid.

Økonomien i computerspil er andet end svævende guldmønter og store skattekister proppet med melonstore diamanter.Den består også af rigtige, grønne dollar. Mange, mange dollar oven i købet.En markedsundersøgelse fra spil-analysehuset Superdata anslår, at spilmarkedet omsætter for svimlende 41 milliarder dollar svarende til godt 650 milliarder kroner.Den store motor i den omsætning er mobilspil, som alene trækker knap 300 milliarder kroner opad lommerne på folk med en smartphone.Det er en stigning på 18 procent i et mobilmarked, der for alvor er blevet stort inden for de seneste 10 år med Apples lancering af den første iPhone tilbage i 2007.Traditionelle spil fra butikkerne er den næststørste omsætningsmotor for spilindustrien med godt 185 milliarder kroner, mens online-spillene genererer omkring 135 milliarder kroner.Det skriver Venturebeat.com I den brede offentlighed er mobilspil som Pokémon Go og senest Super Mario Run eksklusivt til iPhone-brugere de to 2016-spil, der har trukket flest overskrifter.Den største omsætning kan Monster Strike fra Xflag notere sig, efter spillet i årets løb har omsat for knap 10 milliarder kroner.Fremover ventes det, at mobilspillene nærmer sig de traditionelle pc- og konsolspil i markedsføring og ikke mindst forventninger hos forbrugerne.Så mens mobilspillene på få år er blevet en superbobler, anses virtual reality-teknologien sammen med augmented reality-fætteren at kunne drive endnu flere folk og penge til spilmarkederne i de kommende år.Det samme gælder online-downloads og ikke mindst e-sportsmarkedet, hvoraf sidstnævnte omsatte for 6,4 milliarder kroner og samtidig så småt er begyndt at tiltrække større opmærksomhed fra symbiosen af tv-selskaber og sponsorere.