Fire danske virksomheder der er blevet købt af amerikanske giganter

Kun få danske virksomheds-stiftere kan prale af at have solgt deres firma til en af verdens helt store tech-giganter. Her er nogle af dem.

Danske Nikolaj Nyholm var direktør for Polar Rose, der blev solgt til Apple.







Erik Damgaard blev milliardær, da han i 2000 var med til at sælge Navision til Microsoft. Foto: Nicolai Devantier.

Finn Helmer solgt Giga for milliarder. 10 år senere var han konkurs. Foto Morten Sahl Madsen





I løbet af julen blev den danske tech-virksomhed The Eye Tribe solgt til Facebook for et ukendt beløb.Dermed er virksomheden blevet en del af en eksklusiv klub af danske it-virksomheder, der i nyere tid er blevet solgt til nogle af verdens største it-giganter.Mange danske virksomheder er blevet solgt til kapitalfonde, mellemstore it-virksomheder og koncerner uden for it-branchen.Men kun ganske få er blevet solgt til verdens største giganter.Lad os kigge på nogle af de virksomheder, der har skrevet sig ind i den eksklusive klub.I 2010 blev den dansk-svenske ansigtsgenkendelses-virksomhed Polar Rose solgt til Apple for 29 millioner dollar.Virksomheden blev stiftet af svenske Jan Erik Solem og havde danske Nikolaj Nyholm som administrerende direktør, og virksomheden var desuden delvis ejet af det københavnske investeringsselskab Nordic Venture Partners.I 2010 opkøbte Apple virksomheden for et beløb, der menes at lyde på 29 millioner dollar, hvilket med dagens dollarkurs svarer til lidt over 200 millioner kroner.Det menes at Polar Roses teknologi er blevet implementeret i Apples billedesoftware. Nikolaj Nyholm har tidligere fortalt til Computerworld, at også Facebook på et tidspunkt var interesseret i virksomhedens teknologi, der automatisk vil kunne identificere billeder, hvor hver enkelt Facebook-bruger indgår."Zuckerberg var vild med ideen, fordi det vil gøre det lettere for brugerne. Men han kunne ikke forsvare at indføre funktionen, for efter at have nærstuderet Facebooks data kunne han se, hvor værdifuld en aktivitet det er, når brugerne selv klikker sig ind og tagger deres venner," har Nikolaj Nyholm tidligere fortalt til Computerworld I 2002 køber Microsoft det danske regnskabsprogram Navision for et svimlende beløb på 11 milliarder danske kroner.Med et trylleslag bliver stifterne af den danske virksomhed gjort til milliardærer. Blandt dem finder vi de to Damgaard-brødre Preben Damgaard og Erik Damgaard, der oprindeligt stiftede virksomheden Damgaard Data som i 2000 fusionerede med Navision.Navisions hovedkvarer i Vedbæk nord for København blev efterfølgende omdannet til udviklingscenter for Microsoft, og arven fra Navision lever i dag videre i Microsofts ERP-system Microsoft Dynamics Nav.I 2005 blev Skype solgt til den amerikanske internetgigant eBay for et beløb på 16 milliarder kroner.Virksomheden var få år forinden blevet stiftet af danske Janus Friis og svenske Niklas Zennström, der begge kunne stoppe et betydeligt milliard-beløb i lommen efter handlenDe var dog ikke de eneste der scorede kassen. Også den danske investor Morten Lund, der havde investeret 375.000 kroner i virksomheden kunne indkassere 100 millioner kroner ved salget.Allerede i 2011 scorede Janus Friis og Niklas Zennström dog igen papegøjen, da Microsoft opkøbte Skype for 44 milliarder kroner. De to stiftere ejede fortsat 14 procent af tjenesten, og den ejerandel sikrede dem hver især endnu et milliardbeløb.Selvom Skypes to stiftere er henholdsvis dansk og svensk, så er softwaren udviklet i Estland af estiske programmører, og da Computerworld tidligere på året interviewede Estlands statsminister Taavi Rõivas fremhævede han Skype som et eksempel på en fælles it-succes for østersø-landene."Skype er en af de største digitale succeshistorier her fra Østersø-regionen, og det er det første fælles "unicorn" (virksomhed med en værdi på over 1 milliard dollar, red.) som vores lande har skabt. Jeg tror, at det er noget, som vi vil se gentaget i fremtiden med hjælp fra investorer fra Danmark, Sverige og Estland," siger han.Den amerikanske chip-gigant Intel købte i 2000 den danske producent af netværksprocessorer Giga for et beløb på 10 milliarder danske kroner.Giga blev stiftet i 1988 i den københavnske forstad Skovlunde, og virksomheden var specialiseret i at udvikle såkaldte højhastighedskommunikationsprocessorer, der blev brugt til at dirigere trafik på internettet og i lokale netværk.En af dem der scorede kassen på salget af Giga var virksomhedens stifter Finn Helmer, der indkasserede 330 millioner på handlen.Efterfølgende endte Finn Helmer dog med at gå personligt konkurs, og forrige år fortalte han i et interview med Compterworld om, hvordan han måtte låne penge hos venner for at få råd til huslejen, og i perioder har han måtte overnatte på luftmadrasser i kælderen hos venner og bekendte.Gennem de seneste år har der også været en lang række andre interessante salg af danske virksomheder, der er forskellige årsager ikke er kommet med på listen.Eksempelvis blev Succesfactors, der er stiftet af danske Lars Dalgaard, i 2012 solgt til ERP-giganten SAP for 3,4 milliarder dollar. Knap 19 milliarder kroner med dollarskursen, men på trods af det danske islæt var Succesfactors at betragte som en amerikansk virksomhedDerudover er danske virksomhed som Endomondo og Sitecore i løbet af de seneste år blev solgt til henholdsvis et amerikansk tøjmærke og en kapitalfond. Opkøbere der ikke falder ind under betegnelsen it-giganter.Men byd ind i kommentarfeltet, hvis du mener, at der er nogle salg, som vi har overset?