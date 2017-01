Du bør opdatere omgående: Oracle udsender 270 sikkerhedsrettelser i kæmpepakke

Oracle udsender en gang i kvartalet sin sikkerhedspakke til alle it-selskabets softwareprodukter, og i den nyeste pakke er der hele 270 lapper. Oracle opfordrer alle kunder til at opdatere med det samme, inden der slipper hackere igennem hullerne.

It-giganten Oracle har udsendt en kæmpe sikkerhedspakke, som indeholder ikke færre end 270 sikkerhedslapper.Navnet på Oracles sikkerhedspakke er Critical Patch Update, der bliver udsendt en gang per kvartal."Flere sårbarheder i adskillige Oracle-produkter bliver adresseret med denne Critical Patch Update," forklarer Oracle på sit sikkerhedssite.Og den forklaring må mildest kaldes en underdrivelse.For Oracle lukker med sin Critical Patch Update blandt andet huller i sin database, Fusion-middleware, JD Edwards-softwaren samt i sine Siebel-applikationer.Der er dog mange flere sikkerhedsopdateringer til mange flere produkter, og du kan finde al lappegrejet på Oracles sikkerhedssite , hvor der også er en oversigt over de berørte produkter fra it-selskabet.Oracle understreger alvoren med sin sikkerhedspakke ved at opfordre alle kunder med selskabets software på serverne til at lappe potentielle huller med det samme."På grund af truslen om et succesrigt angreb, anbefaler Oracle på det kraftigste, at kunderne henter Critical Patch Update så hurtigt som muligt," skriver it-selskabet på sikkerhedssitet."Indtil du har tilføjet opdateringerne, kan det muligvis lade sig gøre at reducere succesrige angreb ved at blokere for de netværksprotokoller, som et angreb vil berøre," lyder fortsættelsen.Udover denne seneste sikkerhedsopdatering har Oracle planlagt de næste fire opdateringsdatoer.Ifølge planen kan du forvente nye Oracle-sikkerhedsopdatering den 18. april, den 18. juli, den 17.oktober samt den 18. januar 2018.Du kan læse mere om det seneste kvartals sikkerhedsopdateringer fra Oracle her: Software-gigant lukker 253 unikke sårbarheder