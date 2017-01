Formand trækker sig: Tidligere TDC-topchef i stilling til toppost i NNIT

NNIT's mangeårige bestyrelsesformand trækker sig fra posten. I stedet står tidligere topchef i TDC til at blive ny formand for selskabet.

NNIT's bestyrelsesformand gennem mange år, Jesper Brandgaard, trækker sig fra posten, meddeler NNIT i selskabets netop offentliggjorte årsrapport, som du kan læse her. Jesper Brandgaard har været formand for NNIT's bestyrelse i 15 år, men søger altså ikke genvalg, når selskabet 8. marts afvikler sin årlige generalforsamling."Efter 15 år som formand for NNIT's bestyrelse, er min turnus slut," skriver han i årssrapporten.Jesper Brandgaard er finansdirektør i Novo Nordisk, som NNIT udspringer fra, og som stadig er NNIT's absolut største kunde.NNIT løsrev sig formelt fra Novo Nordisk i begyndelsen af 2015, da selskabet blev børsnoteret.NNIT vil i stedet indstille til generalforsamlingen, at tidligere koncernchef i TDC, Carsten Dilling, bliver valgt til ny bestyrelsesformand for selskabet."Med hr. Dillings omfattende erfaring in mente er jeg overbevist om, at han besidder alle de rigtige kvalifikationer til at håndtere NNIT's udvikling frem mod selskabets ambitiøse mål," skriver Jesper Brandgaard i årssrapporten.Han peger her på, at NNIT står over for øget konkurrence - ganske som det er tilfældet i hele it-industrien."NNIT vil fortsat stå overfor øget konkurrence, disruptive forandringer og makroøkonomiske realiteter. Selskabets konkurrencedygtighed er baseret på en robust organisation, der er i stand til at møde disse udfordringer," skriver han.Carsten Dilling er for tiden næstformand i NNIT. Han stoppede i sommeren 2015 pludselig som koncernchef i TDC efter tre år på posten.Det fremgår i øvrigt af NNIT's netop offentliggjorte årsregnskab, at hovedkunden Novo Nordisk har skåret en del i sine ordrer til selskabet, som til gengæld har haft god vækst i den del af forretningen, der gælder andre kunder end Novo Nordisk.NNIT landede i 2016 en omsætning på knap 2,8 milliarder kroner og et overskud på 216 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 1,5 procent i forhold til året før.Det er mindre end forventet, da NNIT har en langsigtet målsætning om vækst på mindst fem procent om året. Det har onsdag morgen fået NNIT-aktien til at dykke med 5,4 procent.