Computerworld-læserne har stemt: Her er Årets it-fuser 2016

Årets it-fuser 2016: Efter et tæt finale-ræs har Computerworld-læserne udpeget det største flop i it-branchen i det forgangne år. Vinderen vil dog ikke stille op til interview.

Sådan endte Årets it-fuser 2016 Computerworld-læserne har stemt, og således blev jeres stemmer fordelt på de tre finalekandidater:



- Atea/den offentlige sektor-bestikkelsessag: 49,44% af stemmerne



- Swipp lukker og slukker: 47,49% af stemmerne



- Tech-butikker lukker på stribe: 3,07%

Vinderne af Årets it-fuser Bestikkelsessagen kan med årets læserafstemning skrive sig ind i et Computerworlds rædselskabinet af tidligere fusere.



Her kan du se, hvem der har vundet i de tidligere år:



• 2010: NemID



• 2011: Smartphone-skatten



• 2012: Polsag



• 2013: Rejsekortet



• 2014: Tys-tys-skandalen



• 2015: EFI-skandalen

Finalen var tæt mellem to kandidater, men vi har fundet en "vinder".Computerworlds læsere har udpeget den såkaldte bestikkelsessag med it-selskabet Atea og en række offentlige myndigheder inklusiv Region Sjælland som de absolutte hovedaktører til Årets it-fuser 2016.Knap 1.000 læsere har stemt. Godt halvdelen har peget på bestikkelsessagen som årets værste fuser for den danske it-branche.På andenpladsen har godt 47 procent stemt på, at Swipp i løbet af efteråret blev så afmagret, at mobilbetalingsløsningen fusede ud og helt lukker og slukker i slutningen af februar.Langt nede på en fjern tredjeplads med tre procent af stemmerne har læserne peget på, at lukningen af en række danske tech-butikker var den værste fuser i det forgangne år.Computerworld har naturligvis ringet til Atea for at spørge virksomheden om, hvordan det føles, at halvdelen af stemmerne i Årets it-fuser-konkurrence er faldet på netop bestikkelsessagen.Administrerende direktør i Atea, Morten Felding, oplyser dog, at han ikke har kommentarer til hverken læser-afstemningen eller vores spørgsmål."Det kan godt være, at du har lyst til at lave et interview, men det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke nogen kommentarer," siger Morten Felding til Computerworld.Heller ikke selv om sagen i lighed med kiksede offentlige it-projekter er med til at tegne et særdeles uheldigt billede af den danske it-industri i den brede offentlighed.I løbet af 2016 faldt de første fængselsdomme i sagen, og flere lignende domme kan forventes i 2017, hvor nogle af sagens tungere fisk kommer på vægtskålen.