Intel køber op i kendt kort-tjeneste - kan blive fremtidens navigation for selvkørende biler

Intel køber en ordentlig luns af den fremadstormende korttjeneste Here, som kan blive en af de vigtigste korttjenester i udviklingen af selvkørende biler.

Intel køber 15 procent i kort-tjenesten Here, som oprindeligt blev stiftet af Nokia, men som i fjor blev købt af Audi, BMW og Mercedes.Det skete for næsen af Uber, der også var meget interesseret i Here.Angiveligt bød Uber dengang 20 milliarder kroner for Here i et forsøg på at slippe fri fra sin afhængighed af Googles kort-tjenester.Audi, BMW og Mercedes rendte dog med gevinsten, da selskabet lagde lidt over tre milliarder euro på bordet for Here.De tre store bilproducenter har som de fleste andre bil-producenter kastet sig ind i kampen om at udvikle selvkørende biler, og her spiller korttjenesterne en væsentlig rolle, da de kommer til at danne grundlag for navigationen.Intel kom ikke med, da smartphone-markedet tog fart umiddelbart efter lanceringen af den første iPhone i 2007.Nu øjner selskabet et nyt kæmpemarked, der kommer til at kræve processorer og teknologier i meget stort omgang. Det vil selskabet ikke gå glip af."Bilen er hurtigt ved at blive en af verdens største områder for intelligente, forbundne devices," lyder det fra Intels topchef, Brian Krzanich, i forbindelse med købet.Intel har i flere år været interesseret i området.Det er penge, der primært skal gå til udviklingen af det, som Intel kalder et 'teknologi-fundament til intelligente og forbundne biler i fremtiden.'Med købet af ejerandelen står Intel nu også til at få en bid af kagen i dette spirende kæmpemarked, hvor mange tror, at Here kommer til at blive et væsentligt produkt.Det skyldes ikke mindst, at Here er et af de eneste kort-produkter på bil-markedet, som ikke er ejet af en af de store kort-spillere i markedet - primært Google - og som de derfor har mulighed for selv at udvikle i den ønskede retning.Intel meddeler da også, at selskabet er interesseret i i samarbejde med Here at udvikle kort-tjenester, der kan afgøre en bils lokation med ganske få centimeters nøjagtighed.Også drone-markedet kan være interessant for Intel og Here.Ifølge Heres administrerende direktør, Edzard Overbeek, bliver Intels primære rolle i ejerskabet at blive 'premier silicon provider' - altså leverandør af hardware og processorer."Afgørende for selvkørende biler er tilstedeværelsen af selvlærende, høj-opløselig gengivelse af den fysiske verden i realtid. Det kræver markant kraftigere og bedre computer-platforme i bilerne," lyder det fra Edzard Overbeek.