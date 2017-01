Hvor er YouSees administrerende direktør? Er Jaap Postma forsvundet fra jordens overflade midt i selskabets alvorlige krise?

Computerworld mener: YouSee står midt i selskabets største shitstorm nogensinde, men direktøren hører ingen fra. Hvor er han? Er selskabet i totalt panik?

YouSee står midt i selskabets måske største shitstorm nogensinde efter det massive nedbrud, der nytårsaftensdag ramte 1,2 millioner af selskabets kunder.Nedbruddet ramte få timer før dronning Margrethes nytårstale, der er et af årets helt store tv-trækplastre.Siden har det været yderst sparsomt med meldingerne fra selskabet i almindelighed og administrerende direktør Jaap Postma i særdeleshed.Helt usædvanligt vil selskabet ikke fortælle noget som helst om årsagerne til det meget store nedbrud, selv om tusindvis af brugere forlanger svar.I stedet har YouSee tilbudt de ramte kunder en gratis 'underholdningspakke', der består af gratis adgang til en række film måneden ud.Flere har dog beskyldt selskabet for at være lige lovlig smart, da de mener, at de i forvejen har mulighed for at få en måneds gratis prøvetid på den pågældende film-tjeneste."Vi har sjovt nok i forvejen Viasat Film Premiere kanalen, og de fem lejefilm har vi set, hvoraf Captain Fantastic er månedens gratis film......det er faneme en nederen erstatning fra jer Yousee," som en skriver.På Facebook har kunderne raset over, at YouSee ikke kommer med en forklaring på problemerne, over kompensationen og over, at der flere steder angiveligt fortsat har været problemer med tv-signalerne.Hele tiden har selskabets topchef, hollænderen Jaap Postma, været fraværende over for offentligheden, selv om kritikken og kravet om forklaringer er væltet ned over YouSee og shitstormen nu blæser for fuld vindstyrke.Det er ganske usædvanligt, da topchefer i shitstorme som denne for længst ville have stillet sig frem og forsøgt at give en forklaring på status lige nu.Fra flere steder hører vi røster om, at YouSee kan være blevet hacket. Hvad er status her, Jaap Postma?Og hvis du ikke ved det, så fortæl det, og fortæl hvor langt I er med efterforskningen og alt andet, som du ved. Altså kom med en statusmelding, der kan kaste lys over situationen.Det er i situationer som denne, at topchefen for alvor skal tegne virksomheden med sin person (som gerne skal udstråle seriøsitet og troværdighed).Det er i situationer som denne, at kunder, brugere og alle andre brug for et - og kun ét - (troværdigt) ansigt, som de kan forholde sig til. Og det ansigt skal være den ansvarlige topchefs. Han er jo dog trods alt chefen, der må formodes at vide, hvad han taler om og som bærer ansvaret for det hele.Det eneste, som offentligheden har hørt fra Jaap Prostma, har ikke desto mindre været to kortfattede e-mails, som ganske vist har båret hans underskrift, men som alligevel bærer præg af at være skrevet af en marketingafdeling.Den første mail var en undskyldningsmail umiddelbart efter nedbruddet. Den anden var mailen med oplysning om kompensations-pakken.I stedet har YouSee skubbet forskellige pressefolk og sociale medie-folk ud for at forklare sig med ret enslydende vendinger, der har indstuderet karakter ('Vi undersøger stadig sagen' og 'Vi sender mailen til dig')."Vi arbejder fortsat hårdt og målrettet på at få afklaret årsagen til nedbruddet og har i den forbindelse inddraget en række danske og internationale eksperter for at undgå, at et lignende nedbrud sker igen," er en typisk besked fra selskabet.Jaap Postmas manglende ansigt ud til offentligheden og de mange enslydende meldinger fra forskellige medie-folk i selskabet giver et tydeligt signal til offentligheden om, at YouSee er i panik, på spanden og ikke ved, hvad selskabet skal gøre og stille op med situationen.Har selskabet fået forbud fra efterretningstjenesten mod at sige noget? Er selskabet handlingslammet og i panik? Eller helt på bar bund (og hvorfor får vi ikke det at vide, hvis det er tilfældet)?Lukketheden koster troværdighed i meget store mængder, hvilket shitstormen da også understreger og er med til at forstærke.Uden åbenhed er banen omvendt for alverdens spekulationer om årsager til både nedbrud og lukketheden samt de'trolls,' der måske i forvejen har et horn i siden på selskabet, men som nu - med rette - øjner en mulighed for at få ørenlyd.Tab på troværdighedskontoen er på længere sigt uværgeligt skadelig for forretningen, da den på både kort og langt sigt vil få kunder til at søge over mod alternative leverandører (hvor de kan).Og tabt troværdighed tager langt tid at få bygget op igen.YouSee var meget hurtigt ude med at stille de ramte brugere kompensations-pakken i udsigt. Det var på sin vis et flot og rigtigt træk.I forhold til nedbruddets længde og omfang er den pågældende filmpakke vel i sig selv en ikke urimelig kompensation for bøvlet for danskerne, når man tager i betragtning, at YouSee selv har knoklet for at få rettet op på problemerne.At kritikken trods kompensations-pakken ikke har lagt sig, understreger blot, at problemet for YouSee har udviklet sig til at være langt større end blot et nedbrud på tv-nettet.Efter en ok start, er kæden simpelthen hoppet af i selskabets kommunikation til en stedse mere utilfreds omverden.Nu handler det ikke længere om teknik og et nedbrud på en dag eller to, men om troværdigheden og selve tilliden til selskabet, som er en af de allervigtigste grundstammer i erhvervslivet. Og det kan ende med at blive meget alvorligt.Det er YouSees egen skyld. For hvor er Jaap Postma, når lokummet brænder? Hvad skyldes nedbruddet? Kom nu med nogle svar.