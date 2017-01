Top-jurister: Dansk telelogning er klart ulovlig og bør afskaffes omgående

Logningen af danskernes tele-oplysninger er klart ulovligt og bør stoppes omgående, mener top-jurister på baggrund af EU-afgørelse.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Det bør få alvorlige konsekvenser, at EU-domstolen lige før jul afgjorde, at EU-lande ikke må tvinge teleselskaberne til over én kam at gemme data om brugernes telefon-brug.Det mener to top-jurister, der til bladet Ingeniøren peger på, at de danske regler på området i dag er i klokkeklar strid med EU's love, og at de derfor omgående bør suspenderes.Professor Søren Sandefeld Jakobsen fra Aalborg Universitet siger til bladet, at Danmark må skrotte den automatiske og 'totalt bevidstløse og maskinmæssige masselogning af alle menneskers kommunikation.""Den logning, der finder sted hver eneste dag, er i strid med EU-retten. Den retsstilstand bør regeringen ikke opretholde," siger han til bladet.Samme holdning kommer fra advokat Michael Hopp fra Plesner."EU-Domstolen er meget opmærksom på, at den ikke vil have et George Orwellsk 1984-overvågningssamfund med en generel opsamling af overflødige data. Danmark burde suspendere sine regler nu og her," siger han til Ingeniøren med henvisning til afgørelsen fra december.EU-domstolen erklærede allerede i 2014 det såkaldte lognings-direktiv for ulovligt.Det skete hele syv år efter, at direktivet i sit fulde omfang blev indarbejdet i dansk lov. Det skete i efteråret 2007, hvor de danske dataudbydere blev pålagt at gemme data i et helt år for alle danskeres nøjagtige brug af fastnet, mobil, sms, mail og internet.I 2013 lagrede de danske dataudbydere således 3.500 milliarder oplysninger om danskernes telefon- og internettrafik.EU-domstolen konkluderede altså efter syv års lagring, at direktivets krav om at logge europæernes digitale gøren og laden er et "alvorligt indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatlivet og til beskyttelse af personoplysninger."Spørgsmålet var allerede på dette tidspunkt, om ikke logningsdirektivet havde udspillet sin rolle.Ifølge Computerworlds svenske søstermedie fik afgørelsen i 2014 dog ikke de svenske myndigheder til at droppe kravet. Her lød det nye krav, at operatørerne i stedet skulle gemme data i mindst seks måneder.EU-domstolen fastslår imidlertid nu, at den svenske lovgivning ikke er forenelig med EU-retten og at EU-lande ikke kan tvinge operaterne til at opbevare generelle og uidentificerede trafik- og lokaliseringsdata.Herhjemme har tidligere justitsminister Søren Pind (V) flere gange luftet ideen om at genindføre en form for logning. Det er sket efter konkret ønske fra politiet, der ønsker at anvende logning i dets kriminalitets-bekæmpelse.Ideen er blevet mødt med både forbløffelse og modstand fra en række fremtrædende organisationer, som blandt andre tæller Dansk Erhverv, DI, Amnesty International og Advokatsamfundet.Protesterne fik i foråret Søren Pind til at sende lovforslaget til hjørne.Det fremgår imidlertid af det nye regeringsgrundlag, at VLAK-regeringen inden længe vil fremsætte forslag om ny logning. regeringsgrundlaget skriver regeringen bestående af V, LA og K således, at den vil arbejde efter, at: "Politiet skal have effektive og moderne efterforskningsredskaber, så de[t] kan bekæmpe kriminalitet og beskytte os alle. Regeringen vil derfor i begyndelsen af 2017 fremlægge nye regler om logning, der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder."