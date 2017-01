Medie: Nemlig.com sat til salg: Værdien anslåes til at lande på mere end en milliard kroner

E-handelsbutikken Nemlig.com forsøger at finde en køber.

Net-supermarkedet Nemlig.com er gået i gang med at forsøge at finde en køber til selskabet, skriver det danske erhvervsmedie Insidebusiness.Ifølge avisen vurderes Nemlig.com at have sat prisen til mere end en milliard kroner.Nemlig.com er vokset ret kraftigt i de senere år, hvor selskaber med omkring 300 medarbejdere har satset på at øge volumen.Det er til gengæld noget, der har kostet penge. Nemlig.com har således i de senere år haft store underskud.Siden 2011 har Nemlig.com således tabt næsten 200 millioner kroner på en samlet omsætning i omegnen af blot 239 millioner kroner.Forrentningen af egenkapitalen har da også løbende set særdeles alarmerende ud, mens Nemlig.com har hele tiden fastholdt, at underskuddene er en del af planen.I det seneste regnskab - der viser et underskud på 60,7 millioner kroner på en omsætning på blot 76,1 millioner kroner - skriver selskabet således, at det lever op til forventningerne, som 'er et resultat af fortsat investering kombineret med forbedret driftsindtjening.'Nemlig.com fik for få måneder siden tilført 100 millioner kroner fra medejer Anders Holch Povlsen, der er blandt Danmarks rigeste mennesker.Dengang fortalte Nemlig.coms stifter og administrerende direktør Stefan Plenge, at de mange penge skulle investeres i en ny e-handelsplatform og andre it-systemer, der kunne føre til, at virksomheden får større indsigt i kundernes vaner.Nemlig.com har gennem 2016 udvidet sit dækningsområde ret markant fra at have centreret omkring hovedstaden til også at dække Aarhus-området og Fyn."Vi skal nå så langt ud som overhovedet muligt, og det er ambitionen, at vi med tiden kommer til at dække langt størstedelen af Danmark. Den præcise dækningsprocent tør jeg ikke spå om, men det skulle gerne blive sådan, at langt de fleste danskere kan få leveret dagligvarer via Nemlig.com," har Stefan Plenge tidlige sagt til Computerworld.