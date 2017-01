Apple har længe holdt stand - men nu rasler Mac-salget ned for første gang i 15 år

Apple taber både salg og markedsandele i forhold til resten af pc-markedet, hvor Lenovo ser ud til at sluge to it-giganters pc-afdelinger.

Et comeback i fjerde kvartal af den revitaliserede MacBook Pro kunne ikke redde Apple fra at notere sit første hele år med dalende Mac-salg siden 2001.Mens markedet for personlige computere generelt er aftagende med et drop på 5,7 procent, kan Apple notere sig et fald i salget på 10 procent.Det vigende Mac-salg betyder, at Apple er røget ned som den femtestørste forhandler af bærbare computere.Det skriver 9to5Mac.com baseret på tal fra it-analysehuset IDC.I kommentarfeltet i halen på 9to5Mac-artiklen skriver en debattør sarkastisk, at Apple nok skal fikse det faldende salg ved at forhøje prisen og udsende færre opdateringer til Mac-brugerne.Ikke desto mindre skal der nok andre boller på suppen hos Apple, hvis de tabte markedsandele skal genvindes.For de fire største pc-sælgere vokser en smule på bekostning af det vigende Mac-salg, hvor Dell med en 10 procent vækst er højdespringeren blandt pc-sælgerne.De fire største forhandlere af personlige computere er Lenovo, HP, Dell og ASUS, som tilsammen har en markedsandel på 65,2 procent.Apple har til sammenligning 7,1 procent af markedet.De resterende 27,7 procent af markedet er fordelt på over 200 pc-producenter.Antallet af pc-leverandører kan dog inden længe blive en smule færre, da både Samsung og Fujitsu ifølge 9to5Mac er i forhandlinger med Lenovo om mulige opkøb af to it-selskabers pc-afdelinger.