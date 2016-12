Årets It-fuser 2016: To finalekandidater ligger side om side - vær med at bestemme hvem der 'vinder'

Årets It-fuser: To kandidater skiller sig markant ud i Computerworlds It-fuser 2016-konkurrencen. Læs her, hvem storfavoritterne er, og hvordan du stemmer din kandidat helt til tops.

Årets it-fuser 2016 • fuser et stykke fyrværkeri der efter at være antændt går ud i stedet for at eksplodere; jf forsager



● (overført betydning) foretagende der mislykkes el. ikke får den ønskede virkning; syn flop

● (overført betydning) person, produkt e.l. der har fiasko; .



CW kårer årets it-fuser

Computerworld vil med læsernes hjælp gerne kåre årets it-fuser 2016.



En fuser kan i den sammenhæng være en person, et projekt, et firma, et produkt eller sågar en tendens, der skulle være steget til himlen med et brag til alles udelte begejstring, men i stedet blev på jorden og fusede ud til ingens glæde.

De seneste seks års vindere: • 2010: NemID



• 2011: Smartphone-skatten



• 2012: Polsag



• 2013: Rejsekortet



• 2014: Tys-tys-skandalen



• 2015: EFI-skandalen

Mens julen nærmer sig, går dysten om at blive kåret som det værste it-flop i 2016 ind i den afgørende fase.Computerworld-læserne har stemt to af kandidaterne helt frem i bussen, så de ligger side om side.Den tredje kandidat er distanceret så kraftigt, at finalefeltet nu reelt står mellem to kandidater.Så det er nu, du skal have klemt stemmeknapperne i bund, hvis din favorit til Årets It-fuser 2016 skal løbe med "sejren".De to topfavoritter til titlen som årets største it-flop er lukningen af Swipp og bestikkelsessagen med it-selskabet Atea, tidligere Atea-medarbejdere og den offentlige sektor i én stor, uskønsom tango.Swipps lukning blev mere og mere tydelig i løbet af efteråret som følge af konkurrenten Mobilepays succes med at få først Nordea, siden Jyske Bank og til sidst alle de resterende Swipp-banker ind i folden.Siden fusede Swipp så helt ud, og nu lukker løsningen i begyndelsen af 2017.Det kan du læse mere om her: En huskekage til 300 millioner kroner: Her er læren af Swipps massive nedtur og snarlige død Bestikkelsessagen ligger på siden af Swipp i it-fuser-konkurrencen, efter et større bestikkelsesrod, som allerede inden de helt store fisk skal i retten i december har kostet fængselsdomme til flere involverede personer.En anden omkostning er, at tilliden til den offentlige sektor som ubestikkelig og modstandsdygtig over for korruption lige så langsomt også risikerer at fuse ud.Du kan læse mere om bestikkelsessagen her:Derimod er tech-butikkernes manglende evne til at holde næsen over den sorte bundlinje distanceret som kandidat.Også selvom et dansk flagskib som Fona gik ned i årets løb, mens en international gigant som Amazon har hævdet, at selskabet vil åbne tusindvis af offline-butikker i den kommende tid.Nogen kan åbenbart godt finde ud af at drive en tech-butik og få den til at spille sammen med internethandlen.Det kan du læse mere om her:Men i sidste ende er det op til dig, hvem der skal vinde Årets It-fuser 2016, og du er med til at bestemme ved at stemme på din favorit til højre for denne artikel.