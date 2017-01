Mange retssager på vej: Nu bliver der slået ned på de danske Uber-chauffører

44 Uber-chauffører skal snart møde op i Københavns Byret.

44 københavnske Uber-chauffører skal inden for den nærmeste fremtid møde op i Københavns Byret, hvor de bliver tiltalt for at have brugt Uber-appen til at køre ulovlig taxikørsel.Det skriver Avisen.dk Dermed ser det ud til, at Københavns Politi har sat fart i processen med at få dømt de i alt 124 Uber-chauffører, der i løbet af de seneste par år er blevet stoppet og sigtet for ulolvlig taxikørsel i hovedstaden.Det menes, at der i alt er op mod 2.000 chauffører i København.Derfor er den etablerede taxibranche ikke synderligt imponeret over de 44 nye retssager."Jeg håber, at politiet snart begynder at være meget mere aktiv i at få stoppet den ulovlige kørsel for Uber," siger Trine Wollenberg, direktør for Dansk Taxi Råd, til Avisen.dkDe nye sager kommer efter, at seks Uber-chauffører i sommer blev dømt for piratkørsel i Københavns Byret.En sag der for nylig blev stadfæstet i Østre Landsret Samtidig rejste politiets anklagemyndighed i sidste måned tiltale mod Ubers hollandske datterselskab Uber BV, der står bag Ubers aktiviteter i Danmark.Det er anklagemyndigheden ønske, at Uber skal idømmes en bøde, der svarer til knap 10.000 kroner per ulovlig kørsel.Uber har været kastet ud i lignende sager i en række europæiske lande, og i foråret valgte Uber helt at lukke for tjenesten UberPop i Sverige.Det skete efter, at de svenske domstole i mindst 30 tilfælde havde slået fast, at Uber-chauffører overtrådte taxiloven.