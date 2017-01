Syv år efter lanceringen af Windows Phone er det slut med Lumia: Hvad nu, Microsoft?

ComputerViews: Efter katastrofale salgstal og et regulært flop på markedet har Microsoft stoppet salget af Lumia-smartphones. Hvad skal der så ske nu, Microsoft?

Da Microsofts daværende topchef, Steve Ballmer, i februar 2010 indtog scenen til Mobile World Congress i Barcelona, levererede han konferencens største nyhed: Windows Phone.Det nye Windows-styresystem til smartphones skulle afløse det aldrende Windows Mobile, der i den grad havde mærket ankomsten af to nye platforme: iPhone/iOS og Android."På et overfyldt marked, der er fyldt med telefoner, der ser ens ud og gør de samme ting, udfordrede jeg teamet til at levere en anden form for mobil-oplevelse," udtalte Steve Ballmer om baggrunden for Windows Phone.Og Windows Phone så da også anderledes ud med de markante fliser og en noget anden tilgang til, hvordan informationer kunne ses og tilgås på mobilen.Her syv år senere står det dog klart, at Windows Phone floppede på markedet.Som vi skrev tidligere i dag, melder Microsofts egne butikker verden over nu om "nul på lager", hvis man ønsker at købe en Lumia-smartphone - Microsofts egne Windows-baserede smartphones. Læs mere om det her Beskeden får man også i den danske Microsoft-webbutik , og også hos Elgiganten mødes man nu af beskeden "restsalg" eller "ikke på weblager", hvis man vil købe et Lumia-produkt.Selvom Microsoft ikke har meldt noget officielt ud om Lumia-telefonerne, er det tydeligt, at nogen et eller andet sted hos it-giganten (formentlig Satya Nadella selv) har valgt at sige, at nok må være nok, hvad angår Lumia.Den beslutning forstår man godt.Da Danmarks største teleselskab, YouSee, for nogle dage siden udsendte en liste med de mest solgte smartphones i Danmark i 2016, måtte man forgæves spejde efter Windows-produkter på listen Også på globalt plan har forbrugerne vendt ryggen til Microsofts Windows-platform til smartphones.I den seneste opgørelse over det globale smartphone-marked fra Gartner lå Windows på en markedsandel på blot 0,4 procent af markedet i tredje kvartal 2016 mod 1,7 procent i samme kvartal året før.I denne beskedne gruppe Windows-telefoner fylder Microsofts egne Lumia-produkter langt det meste.Android ligger nu på en markedsandel på 87,8 procent, mens iOS har 11,5 procent. Læs mere om det her Det er nu syv år siden, at Steve Ballmer stod på den scene i Barcelona og præsenterede Windows Phone.Microsoft kæmpede hårdt og længe for at opnå det nødvendige gennembrud på markedet, og undervejs førte det blandt andet til købet af finske Nokia.Men lige lidt hjalp det, og nu tyder alt på, at Microsoft endegyldigt har trukket stikket til Lumia-telefonerne.Men Microsoft er ikke færdig med mobilerne - faktisk forholder det sig stik modsat.Dels står softwaregiganten stærkere end nogensinde med de mange løsninger til virksomheder, ikke mindst Office 365 og SharePoint, der i dag fungerer fremragende på både iOS og Android - og ja, naturligvis også på Windows-smartphones.Dels har rygterne længe svirret om en ny Surface Phone, der skal bygge videre på den massive succes, som Microsoft i dag har med de allerede eksisterende Surface-produkter - og som Microsoft også har med Windows 10 til pc'er og tablets.Surface Phonen er endnu kun et rygte, men det er et af de mere realistiske af slagsen.I den forbindelse er det måske relevant at nævne, at salget af Lumia-telefonerne stopper netop nu, hvor verdens største tech-show, CES 2017, skal til at løbe af stablen i Las Vegas.Kan Microsoft være på vej med med en produkt-nyhed til smartphone-folket?Om og hvornår der kommer en Surface-telefon, kan kun Microsoft selv svare på (meget tyder på, at det mest er et spørgsmål om hvornår).Sikkert er det dog, at it-giganten er en lilleput i smartphone-sammenhæng, for med en global markedsandel på 0,4 procent i den seneste opgørelse, er Microsoft nødt til at starte helt forfra.Det virker ikke som en realistisk plan at satse på, at andre hardwareproducenter alene skal bære Windows videre i smartphone-land.Microsoft må selv på banen, hvis Windows skal have en relevans på smartphone-markedet.Det er derfor passende at stille spørgsmålet: Hvad nu, Microsoft?