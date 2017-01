Netværksekspert: Her er tre mulige tekniske forklaringer på det store YouSee-nedbrud

Foto: Kiyoshi Takahase/iStockphoto

YouSee er tavs som graven om årsagerne til kæmpe-nedbruddet nytårsaften. Her har du tre tekniske teorier om, hvad der kan være gået galt hos Danmarks suverænt største tv- og teleselskab.

Efter mange YouSee-kunder i flere dage har måttet strække hals efter en forklaring på, hvad der monstro er gået galt med deres tv- og internetforbindelser, har Computerworld været i kontakt med en række tekniske eksperter.Ingen af eksperterne lader sig lige spise af med den foreløbige forklaring fra YouSee om, at der har været tale om et "ekstremt kompliceret, fysisk nedbrud".For YouSee har endnu ikke forklaret baggrunden for, at det har været nødvendigt at gennemføre teknisk arbejde på 33 tv-centraler landet over, og der skulle være udskiftet hardware og software på op mod 300 bokse, som styrer tv-signalerne.For de første spørgsmål, der melder sig, er naturligvis, hvorfor skete nedbruddet lige nytårsaften, hvad der ligger til grund, og hvorfor YouSee ikke bare siger, hvad der gik galt."Lige nu er vi naturligvis ude i gætterier, fordi YouSee ikke melder noget ud. Men det virker ikke særligt overbevisende, at der ud af det blå skal opgraderes i alle centre, uden der er sket noget udefrakommende som eksempelvis et hackerangreb," siger professor Knud Erik Skoubye fra Institut for Elektroniske Systemer ved Aalborg Universitet, som har fulgt telemarkedet tæt igennem mange år."Min mavefornemmelse siger mig, at YouSee har været udsat for noget, som ikke kunne lokaliseres, og som de ikke kunne få styr på. Ellers havde man jo isoleret problemet og fjernet det med det samme. Udfordringen bliver jo ikke mindre af, at der i dag er færre teknikere hos YouSee end tidligere, " fortsætter Knud Erik Skoubye.Tidligere netværksmedarbejder hos IBM's globale, interne serversikkerhedscenter, Martin Hansen, har personligt oplevet YouSees teknikere på ret tæt hold igennem det seneste halve år."Da jeg har været en af de personer, der 6. juni fik adgang til YouSees gigabit-netværk over coax-kablet, har jeg observeret en masse bøvl med netværket som eksempelvis dobbelt allokering af IP-adresser med medfølgende langsommelig fejlretning," forklarer Martin Hansen indledningsvist.Han bedyrer, at han har været i kontakt med YouSee-teknikere over 100 gange siden i sommers.I nærkontakten med telegiganten har han hørt og oplevet flere ting, der nu har fået ham til at kontakte Computerworld med tre tekniske teorier om, hvad der kunne være gået galt ved indgangen til 2017."Blandt andet undrede jeg mig over, at jeg allerede i løbet af efteråret fik tilsendt en Sagemcom-router version 2. En tekniker fortalte mig dog, at den i sommer udleverede Sagemcom-router version 1 havde et kendt sikkerhedshul, som man fiksede med en ny router et par måneder senere" siger Martin Hansen."Et sådan sikkerhedshul kan bruges til at få uautoriseret adgang til routeren og så at sige gå den modsatte vej ind mod et kontrolcenter, hvor man kan skabe al mulig form for ravage. Her er det ikke utænkeligt, at nogen har plantet malware, som så er sendt tilbage ud i netværket nytårsaften, der fik det hele til at brage sammen," fortsætter han.Teknisk teori nummer to omhandler også routeren, som ifølge Martin Hansen kan manipuleres til at vende download- og upload-strømmene med.Af sikkerhedshensyn bringer vi ikke opskriften på, hvordan dette kan gøres.Martin Hansen forklarer på de overordnede linjer, at hvis man eksempelvis har en 300/60-megabit-forbindelse, kan man med lidt teknisk viden få presset en 20/200-megabitforbindelse ud, således man har 200 megabit upload til rådighed."Hvis tilpas mange så uploader store mængder data i netværket på samme tid, kan det give pres og periodiske forstyrrelser i netværket. Dette kan ske ved en koordineret upload-indsats ved hjælp af en maskine til at styre upload-mængderne med," lyder en mulig forklaring på, hvad der sendte YouSee-netværket i canvasen som en groggy bokser.Den tredje tekniske teori omhandler også periodiske forstyrrelser i netværket, som kan sammenlignes med uregerlige bølgeskvulp i datastrømmene fra alle retninger.Denne gang kunne skvulpene komme fra netværksprotokollen Docsis 3.1, som YouSee har erstattet Docsis 3.0 med for at hæve maksimal-hastighederne fra 500 Mbit-download til én gigabit-download samt give plads til en planlagt, digital erstatning af FM-båndet senere i denne måned.For YouSees teknikere har ifølge Martin Hansen forklaret, at de fysiske samlinger ved Docsis 3.1-forstærkerskabene skal være spændt 100 procent for at undgå periodiske forstyrrelser.Har du selv en mulig teknisk forklaring på nedbruddet, er du velkommen til at byde ind med den i kommentarfeltet. Gættekonkurrencen er åben, indtil YouSee kommer med en konkret forklaring på nedbruddet.