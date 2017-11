S-togs-kendelsesinator

Et kamera holder øje med de forbikørende toge. Softwaren bag forsøger at klassificere type af tog og sammenholde informationerne med data hentet fra S-togenes hjemmeside.Målet er at træne softwaren til at genkende tog, forudsige forsinkelser og skelne mellem typen af tog fra videoer af forbikørende S- og regionaltoge.Alt sammen for demonstrere kombinationen af machine learning, video og eksterne datakilder.

Af Lars Jacobsen , 2. november 2017 kl. 15.18