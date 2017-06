Stort galleri: Sådan ser det ud når man finder verdensmesteren i pinball

Til hverdag: juicepresser-reparatør. I weekenden: flippermaskine-redder

For at undgå for mange nedbrud er Niels Henrik Pedersen ansat til at være klar med skruetrækker og reservedele.I dette tilfælde var den ene af flipperne lidt stiv i det og reagerede ikke, som den skulle."Det her er en af de lettere at reparere. Den er en af de ældre af slagsen, og den er ikke så sindsygt kompliceret," lyder det fra Niels Henrik Pedersen.Han arbejder til daglig hos Rynkeby, hvor han vedligeholder maskinerne i juice-fabrikkerne, men har i 15 år haft et side-geschæft som pinball-reparatør med flippermaskiner.com."For 15 år siden havde jeg en ven, som skulle have hjælp til at få fikset en maskine, og det var jo egentlig sjovt nok, så det har jeg gjort lige siden," forklarer Niels Henrik Pedersen.

Af Morten Sahl Madsen , 7. juni 2017 kl. 15.07