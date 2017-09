Galleri: Her er alle de lækre nyheder fra Europas største forbrugerelektronikmesse

Samsung Gear Sport og Gear Fit 2 Pro

Samsung havde allerede annonceret sin Note 8-telefon ved et tidligere event, så nyhederne var relativt få ved IFA.Det blev dog til lanceringen af to nye wearables: Gear Sport og Gear Fit 2 Pro.Begge er rettet mod fitness-folkene og har pulsmålere og GPS-trackere, hvis du har brug for dette. Gear Sport minder i høj grad som et lidt tykt herreur, mens Gear Fit 2 Pro mere ligner en sportstracker.Ligeledes har begge ure også support for Offline Spotify-playlister, så du kan købe dig en tur med uret uden at have din smartphone tapet fast ti overarmen som et andet skulderskjold. Smart.

Af Morten Sahl Madsen , 5. september 2017 kl. 10.43