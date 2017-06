Galleri: 14 super-tilbud i årets største spiludsalg

Steam Summer Sale

Hvis du mangler et nyt computerspil at kaste dig over er tiden perfekt til en investering. Steam Summer Sale blev skudt i gang fredag, og her sælger Steam AA-titler til udsalgspriser.Mere end 20.000 spil er på udsalg i år, og over halvdelen af dem er sat til salg til under fem dollar - knap 35 kroner.Derfor har vi samlet en liste over 14 spil, du kan overveje fra Steam Summer Sale - om ikke andet så bare til at spille på et senere tidspunkt, eller hvis sommervejret udebliver.Steam Summer Sale varer til 5. juli.

Af Morten Sahl Madsen , 27. juni 2017 kl. 11.32