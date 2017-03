Datacenteret kommer fuldt udbygget til at bestå af fire af disse haller plus to i hal' størrelse (om man så må sige). Her i artikektens pap-udgave.Hver hal bliver 14 meter høj, 80 meter bred og 360 meter lang.Desuden bliver der forberedt til opførelse af yderligere to haller, hvis behovet skulle melde sig.

Af Dan Jensen , 10. marts 2017 kl. 15.06