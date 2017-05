Eftersøgt over hele verden: Otte cyberkriminelle fra toppen af FBI's 'Most Wanted'-liste

Alexsey Belan

Alexsey Belan er fra Letland, og FBI udlover en dusør på 100.000 dollar for oplysninger, der kan føre til hans anholdelse og domfældelse.Han er også kendt under navnene ‘Magg,' ‘M4G,' ‘Moy.Yawik' og ‘Abyrvaig.'Han er eftersøgt for i 2012 og 2013 at have hacket en række e-butikker i USA og stjålet deres kundedatabaser, hvorefter han har solgt oplysningerne på det sorte marked.Alexsey Belan er også mistænkt for at have spillet en aktiv rolle i det hack af Yahoo fornylig. Det kan du læse mere om her: Så nemt blev Yahoo hacket og en halv milliard brugere ramt: To russiske spioner tiltalt i Yahoo-hackersagen. Han menes at opholde sig i Letland, Rusland, Grækenland, Maldiverne eller Thailand.

Af Dan Jensen , 31. maj 2017 kl. 10.58