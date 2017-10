“Verdens bedste" kamera

Pixel og Pixel XL fra sidste år var indtil for nylig de bedste smartphones til fotografering kun slået af Note 8 og iPhone 8 Plus for et par uger siden.Men allerede nu vurderes kameraet til at være bedst igen.DxOMark, en gruppe kameraeksperter, der vurderer kameraer, har testet Pixel 2 og 2 XL og vurderet dem til at være de bedste overhovedet på markedet.Telefonerne har kun hver ét kameramodul modsat eksempelvis Huaweis eller Apples iPhone 8 Plus, men med “dual pixels.” For hver enkelt pixel er der faktisk to. Det giver bedre stabiliserede fotos med mere lys og flere farver.

Af Morten Sahl Madsen , 5. oktober 2017 kl. 13.18