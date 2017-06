Galleri: Se alle nyhederne fra Apple store udviklerkonference

HomePod

HomePod kommer i to farver: Hvid og sort.Ifølge Apple bliver højttaleren et betydeligt mere potent lydsystem end de konkurrerende højttalere fra Google og Amazon.Til gengæld bliver HomePod også betydeligt dyrere.HomePod kommer til at koste 349 dollar (2300 kroner før danske afgifter, red) i USA . Den bliver således betydeligt dyrere end Amazon Echo og Google Home, der har en listepris på henholdsvis 179 dollar dollar og 129 dollar.Her på redaktionen gætter vi på, at en dansk pris kommer til at ligge på mellem 3300 og 3500 danske kroner.I første omgang bliver HomePod sat til salg i USA, UK og Australien til december. Og først i løbet af 2018 vil den blive sat til salg i flere lande.

Af Jacob Ø.Wittorff , 6. juni 2017 kl. 15.39