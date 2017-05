10 spændende nyheder fra Googles store I/O-konference: Android, Google Assistant og mere VR

Android O

Den største nyhed er reelt set ikke en nyhed. Android O har været kendt siden februar, hvor Google udgav den første developer-version, men Google har løftet sløret for, hvad der følger med i opdateringen.Android O bliver hovedsageligt en "stille" opdatering uden de store grafiske ændringer, men i stedet optimeringer bagt ind i kernen.Android O tænder langt hurtigere op fra slukket tilstand, åbner apps hurtigere, og Google indbygger et ekstra lag beskyttelse i sin Google Play Store for at stoppe malware.Dog får du også mulighed for at åbne eksempelvis YouTube-videoer som små svævende videoer uden for YouTube-appen, og notifikationssystemet får også en mindre makeover.Du kan allerede nu prøve Android O nu via Googles beta-program, hvis du har en smartphone, der understøtter funktionen.

Af Morten Sahl Madsen , 18. maj 2017 kl. 15.50