Galleri: De bedste smartphones lige nu: Disse top-telefoner skal Samsungs splinternye S8-telefon slås med

iPhone 7S/7S Plus / 8?

Det er almindeligt, at Samsung og de fleste andre Android-producenter lancerer sine smartphones i den sene vinter/tidlige forår, og at Apple løfter sløret for sine telefoner efter sommerferien.Derfor kan du også roligt regne med, at Apple står klar med nye telefoner til at konkurrere med den nye Samsung-telefon til september.Det er endnu kun baseret på rygter, men angiveligt vil Apple lancere hele tre smartphones i år: To iPhone 7S'er, der er forbedrede versioner af den nuværende iPhone 7 og 7 Plus, og så en ny iPhone med navnet Edition, X, 10 eller 8. Rygterne peger i mange retninger.iPhone 8/10/X/Edition bliver - ifølge rygter - en 5,8 tommer stor smartphone, men som vil havde næsten ingen kanter omkring skærmen. Det betyder, at den vil forblive på nogenlunde samme størrelse som en almindelig iPhone 7, men med en større skærm.Den velkendte iPhone hjem-knap vil også blive bygget ind i telefonens OLED-skærm, men hvordan det vil virke er endnu uvist.Det er stadig kun rygter, men prisen på en iPhone 8/X/10/Edition ender nok med at være den dyreste iPhone nogensinde.

Af Morten Sahl Madsen , 30. marts 2017 kl. 06.00