Inspiration: Her er 13 glimrende gamer-gaver til de spilleglade

MSI 1050ti (4GB)

Hvis computeren har set bedre dage og godt kunne trænge til en opgradering, kunne et nyt grafikkort være et godt sted at starte.Da Nvidia lancerede sine seneste grafikkort i sin Pascal-familie (10XX-kort), oplevede man en voldsomt stigning i ydeevnen selv ned på de billigere grafikkort.Eksempelvis er MSI’s 1050ti-grafikkort til knap 1.400 kroner et fremragende kort til brugere, der har et ældre grafikkort, og som blot har brug for at spille spil på en FHD-skærm eller endda ved QHD-opløsning (2.560 x 1.440 pixels).Fordelen ved MSI’s 1059ti-kort er, at det er relativt støjsvagt, men samtidig lidt kraftigere end Nvidias standard-version af GTX 1050ti.

Af Morten Sahl Madsen , 18. oktober 2017 kl. 15.56