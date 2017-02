Nyt fra LG, Sony, Huawei og Nokia: Her er alle de nye smartphones fra Mobile World Congress

Huawei P10 Plus

P10 Plus er en større version af P10 med en 5,5 tommer stor skærm i stedet for P10's 5,1 tommer skærm. Opløsningen er også højere på 1.440 x 2.560 pixels.Dog er det samme stærke processor, som i både P10 og Mate 9 Pro.Kameraet har dog fået et ryk opad, og har nu en blænde på helt ned til f/1.8. Det er stadig et dobbeltkamera, der skyder to billeder: et 20 megapixel monokrom-kamera og et 12 megapixel farvekamera.Prisen for P10 Plus bliver 5.999 kroner for en model med 128 gigabyte lagerplads. Den rammer butikkerne fra d. 21. april.

Af Morten Sahl Madsen , 27. februar 2017 kl. 15.35