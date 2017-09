8. Multitasking (iPad)

Det er blevet lettere at multitaske i iOS 11. Du kan trække en app direkte fra app-baren i bunden og splitscreene, og du kan også have en tredje app til at svæve over de to andre. Det er ikke lige så frit som på en computer, men det gør det lettere.Det er klart den største og bedste nyhed i iOS 11 for iPads.Du kan læse mere om iOS på iPad her: Indsigt: Forstå iOS 11 på tre minutter - og få forklaringen på, hvorfor det er Apples vigtigste styresystem

Af Morten Sahl Madsen , 20. september 2017 kl. 13.15