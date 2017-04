Amazon bygger nyt kvarter i byen

Amazon er ved at opføre et nyt hovedkvarter i Seattle. Det nye hovedkvarter kommer blandt andet til at bestå at tre højhuse på 37-etager.I stedet for bare at bygge et traditionelt hovedkvarter, så er det planen, at det færdige resultat skal udgøre et nyt kvarter i byen. Derfor får de nye bygninger et forskelligt design og samtidig bliver stueetagerne gjort tilgængelige for offentligheden.

Copyright: NBBJ

Af Jacob Ø.Wittorff , 12. april 2017 kl. 15.00