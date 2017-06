Galleri: Her er Googles nye byggegrund i Fredericia - tag med på besøg

Selv om der er øde og ret stille på Gamle Tårupvej/Kongstedvej, kan vi se, at der så småt er begyndt at blive gjort klar til byggeri.I hver fald viser en håndfuld opsatte landmåler-stokke, at der for nylig har været landmålere forbi for at opmåle byggegrunden.Det er typisk et tegn på, at der snart vil komme byggeaktivitet på grunden.

Af Dan Jensen , 2. juni 2017 kl. 09.56