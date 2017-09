13.882 personer har stemt: I disse it-virksomheder vil vi helst arbejde

Tech-virksomhederne er de mest attraktive arbejdspladser af alle - og der er hård kamp om arbejdstagerne blandt selskaber som Microsoft, Google og Apple.

Det kan godt være, at Microsoft for nogle år siden fremstod noget slidt og forældet som selskab, men over de seneste år har Microsoft med Satya Nadella ved roret formået at gøre et seriøst comeback.I dag er Microsoft derfor også et ekstremt attraktivt sted at arbejde - og Microsoft kan også sagtens bide skeer med langt yngre it-virksomheder som eksempelvis Alphabet (Google).Det er konklusion i en ny undersøgelse fra Surveymonkey/Fortune, hvor 13.882 personer i USA er blevet bedt om at svare på spørgsmål om, hvor de helst vil arbejde.Respondenterne har svaret på spørgsmål om virksomhederne på Fortune 500-listen, og den inkluderer både virksomheder fra it-branchen og mange andre brancher. It-selskaberne klarer sig dog vanen tro godt i undersøgelsen.Når Surveymonkey spørger amerikanerne over 35 år, hvor de helst vil arbejde, er syv af de 10 mest attraktive virksomheder således it-virksomheder.Her kommer Alphabet ind på førstepladsen, mens Microsoft og Apple nupper de næste to pladser.Når samme spørgsmål rettes til de såkaldte millennials, så er det faktisk Microsoft, der kommer ind på førstepladsen, mens Walt Disney Company nupper andenpladsen.Her er HP at finde på tredjepladsen, og Alphabet og Apple ligger på henholdsvis plads nummer fire og fem.Surveymonkey-undersøgelsen viser også, at Microsoft er det mest populære sted at arbejde for mændene, mens kvinderne foretrækker Walt Disney Company - hos den sidste gruppe er Alphabet den mest attraktive it-arbejdsplads.“Dataanalysen viser, at både mænd og kvinder, og millennial og ikke-millennial respondenter (35+) vil være mest interesserede i at arbejde for tech-virksomheder.""Microsoft, Alphabet (Google), Apple, Intel og Amazon optræder konsekvent i top 10 på tværs af alle grupper af respondenter,” skriver Surveymonkey.