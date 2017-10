Drømmer du om en karriere som it-konsulent? Dette kan blive platformen for din nye karriere

Morten Pedersen, formand og medstifter (tv) og Mathias Tao Agger Linnemann, CEO (th). Foto: Lars Jacobsen

Danske Worksome vil sikre virksomheder adgang til talentfulde specialister - og give it-konsulenter, udviklere og projektledere mulighed for at vælge mellem tilbud. Bag platformen står tidligere Google-ansatte, som nu vil forny arbejdsmarkedet.

SÅDAN FUNGERER WORKSOME Worksome er en platform, der forbinder virksomheder og kandidater når en - oftest tidsbegrænset - opgave skal løses.



Som virksomhed opretter du et projekt og beskriver kompetencerne du leder efter. Herunder hvor intenst arbejdet bliver, dvs. kan man have andre opgaver undervejs, hvor længe projektet varer og også gerne de bløde kompetencer som du leder efter.



Herefter matcher Worksomes algoritme jobbet op imod kandidaterne og finder de mest relevante profiler. Profilerne får herefter en et prik og kigger på detaljerne. Er de interesserede kan de trykke på en knap og så specificere hvordan de vil løse opgaven, om afregning bør være per time, per måned eller andet.



Opgaven kan specificeres som et afgrænset projekt med en fast leverance eller som en mere agil løsning hvor man udvikler det sammen.



Ifølge Worksome burde du få cirka 5 bud fra interesserede kandidater inden for 24 timer. Herefter er der mulighed for at mødes og gennemgå samarbejdet.



Bliver partnerne enige danner systemet en standardkontrakt, som også dækker NDA og rettighederne til arbejdet.



Som med andre platforme er der mulighed for at give karakterer og Worksome understreger, at freelancere dermed har mulighed for at udvikle deres eget brand understøttet af dokumenteret erfaring.



Worksome står for fakturering og tager en provision på 4 procent af projektsummen.



Kilde: Worksome og interview

"Det er helt tydeligt at fagforeningerne også har tænkt over hvad vej det her går. Hvis du skal være relevant som fagforening så skal du spille en rolle på det her område." Morten Pedersen, Worksome

”Samtidig er det jo komplet urealistisk, at alle de behov du har lige kan gøres op i en fuldtidsmedarbejder." Morten Pedersen, Worksome

Mathias Tao Agger Linnemann, CEO (tv) og Morten Pedersen, formand og medstifter (th). Foto: Lars Jacobsen

13 procent af alle jobannoncer inden for det seneste år har handlet om midlertidige job.Det viser en frisk opgørelse i Ugebrevet A4 , som samtidig citerer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen for at sige, at det er en tendens, der vil stige. Og han advarer samtidig om, at virksomhederne dermed skubber usikkerheden fra sig og over på de ansattes privatøkonomi.Også inden for it-området vinder de midlertidige projekt- og freelancestillinger indpas. Det mærker de også hos iværksættervirksomhed Worksome, som satser på at blive den platform, der forbinder freelancere og virksomheder.Worksome, som blev lanceret i december 2016, har for nylig rundet 2.000 kandidatprofiler, som via virksomhedens algoritmer matches op mod de knapt 800 virksomheder, der har oprettet sig i systemet.Bag Worksome står en række tidligere Google-ansatte, som godt er klar over, at det er at stikke hånden ned i en potentiel hvepserede, når man blander sig i udviklingen af fremtidens arbejdsmarked.Men spørger man CEO og medstifter Mathias Tao Agger Linnemann, så er sagen lidt mere nuanceret, når det kommer til den videnstunge del af arbejdsmarkedet:”Forhandlingsmagten er tippet, når vi taler om det videnstunge arbejde. Det betyder, at hvis du som virksomhed kun fisker i andedammen efter den perfekte videnstunge kandidat, som vil dedikere sit liv til jobbet, så vil du opleve, at det bliver sværere og sværere at finde den rigtige kandidat. Medmindre du har et brand, som alle kender eller et lønniveau, som siger spar to,” forklarer han, da Computerworld møder to af Worksomes stiftere på en café på Nørrebro i København.Af samme grund har Worksome siden lanceringen sidste år holdt møder med både HK, IDA og Dansk Magisterforening.Og ifølge medstifter Morten Pedersen har fagforeningerne indset, at Worksome ikke handler om løndumpning, men om at give stærke kandidater en anden adgang til et arbejdsmarked under forandring:”Det er helt tydeligt, at fagforeningerne også har tænkt over, den vej, det her går. Hvis du skal være relevant som fagforening, så skal du spille en rolle på det her område. Ellers gør du bare dig selv irrelevant over for en stor gruppe medlemmer. Måske ikke i morgen, men over tid,” uddyber Morten Pedersen.”Vi tror på, at arbejdsmarkedet går i den her retning. Og at vi har fundet en model, som gør at man kan styre det her,” supplerer Mathias Tao Agger Linnemann.Han understreger, at debatten om Uber selvfølgelig har pustet til frygten for, hvad de digitale platforme vil betyde for arbejdsmarkedet. Men også at Worksome primært skal ses som et billigere og mere gennemskueligt alternativ til konsulenthuse eller vikarbureauer.Samtidig understrege begge Worksome-medstiftere, at de ser store muligheder i resten af Europa for Worksome - især i lande, hvor kombinationen af høj ungdomsarbejdsløshed og et stramt reguleret arbejdsmarked gør det svært for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet.For at få succes skal Worksome dog have både kandidater og virksomheder ombord. Og her mener Worksome, at selskabets bedste argument er virksomhedernes behov for hurtigere omstilling:”De fleste virksomheder har opfanget, at fremtidens vindere er mere agile,” forklarer Morten Pedersen.Han understreger, at platforme som Worksome kan være en måde at komme i gang med en opgave længe før, man normalt ville sætte igang.”Er du en stor virksomhed, kan det tage op til et år at oprette en ny stilling i dag. Fordi du skal igennem hele møllen med at lave en business case, budget reviews og samtidig lige ramme det nye finansår”.”Samtidig er det jo komplet urealistisk, at alle de behov du har lige kan gøres op i en fuldtidsmedarbejder. Faktum er, at alle virksomheder har behov som ikke kan gøres op i fuldtidsressourcer og job som vil eksistere i al fremtid. Skal Computerworld for eksempel bruge en machine learning-specialist så er det nok ikke for resten af livet. Det ville være usandsynligt. Og det er ikke sikkert at det er et fuldtidsjob.”Worksome oplever derfor både efterspørgsel efter eksterne kandidater som kan løse bestemte bundne opgaver, som for eksempel et nyt website, og kandidater som over længere tid kan være med til at skabe forandringer i virksomheden.For virksomhederne kræver det dog, at de bliver bedre til at definere et klart projekt, som vedkommende skal løse:”Går du til nogle af de her dygtigt selvstændige professionelle, så kan du også forvente at vedkommende som du finder er fokuseret på at få skabt en løsning ganske hurtigt. Det har vi selv oplevet med dem som vi har hyret.””De skal ikke igennem et eller anden langt onboarding-program. Man bliver hyret ind på sin spidskompetence og de ved, at de forventes at levere hurtigt,” slutter Morten Pedersen.