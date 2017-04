Galleri: Tag med på Computerworld Summit 2017 - kender du nogen her?

Summit 2017 LJA-14.jpg

Jan Kalmar fortalte Summit-deltagerne om sin sære hobby: Han kører langt, meget langt, så langt at en tur rundt om hele Australien er en af de kortere.Og så gør han det på tid. Derfor har han også rekorden i at køre fra Nordkap til Sydafrika i et stræk.Du kan læse mere om Jans tur i Computerworlds artikel her: Det starter med et opslag på Google Maps: Jan og hans hold kører ekstreme distancer - uden stop

Copyright: Lars Jacobsen

Af Dan Jensen og Kim Stensdal og Lars Jacobsen , 5. april 2017 kl. 10.03