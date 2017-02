Glem alt om et trygt job: Vi skal alle være iværksættere i fremtiden

ComputerViews: Vi lever i en iværksætter-tid, hvor risikovillighed og modet til at tænke innovativt er i højsædet. Det kommer til at få konsekvenser for dig.

For nylig talte jeg med en ung kvinde, der har valgt at flytte til London for at arbejde i en startup-virksomhed.Leveomkostningerne i London er tårnhøje, små startups er sjældent lønførende, og du kan ikke altid vide dig sikker på, om virksomheden eksisterer et år senere.Men det var ikke afgørende for hende, og det har i sagens natur sjældent stor betydning for dem, der vælger at arbejde og gøre karriere i en startup-virksomhed.Det, der betyder noget er, at du ofte kommer til at indgå i et lille hårdt arbejdende team, hvor du får ansvar fra dag et, og hvor innovation er helt afgørende for virksomhedens overlevelse.Den slags erfaringer er på mange måder en uddannelse i entreprenørskab, der i sidste ende kan være med til at anspore endnu flere til at starte deres egne virksomheder.Derfor kan en ny undersøgelse fra Computerworld og it-jobbank give anledning til visse panderynker.I undersøgelsen svarer de adspurgte, at det for dem er vigtigt at arbejde i en virksomhed med høj økonomisk stabilitet. Derudover bliver gode pensionsordninger og en fast månedlig løn også fremhævet som de væsentligste arbejdsgoder.Til gengæld bliver performance-kultur og et innovativt arbejdsmiljø prioriteret betydeligt lavere.Med andre ord bliver der i undersøgelsen tegnet et billede, der antyder, at de it-professionelle føler sig bedre til rette i "the corporate world" end i startup-verdenen.Paradoksalt nok ser vi netop i disse år, at corporate-virksomheder netop lader sig inspirere af startup-virksomhederne.I dagens nyhedsbrev kan du eksempelvis læse et interview med Christian Jaspers, der er administrerende direktør for portalen Bolighed, der er ejet af fire danske banker.Her har de taget et bevidst valg om at rykke ind i den farverige iværksætterkultur i Kødbyen i København."Alle ved, at når du er inde i "the corporate world" er der faste rammer (...) her er der nogle meget dybe spor i markvejen, der betyder, at det svært at lave hurtige kursskift," siger Christian Jaspers til Computerworld.Samme erfaringer har de gjort sig hos Danske Bank, hvor arbejdet med MobilePay og digitale projekter som portalen Sunday foregår i særskilte enheder, hvor de med egne ord trækker på autonomien, agiliteten, og risikovilligheden fra startup-verden.Sidder du derfor og kan genkende nogle af dine egne præferencer, når du læser resultaterne af Computerworlds undersøgelse, så bør du huske, at der er grund til at antage, at fremtidens arbejdsmarked kommer til at have ligheder med det, som vi kender fra iværksætter-verden.Derfor vil der blive stillet øgede krav til din risikovillighed, kreativitet og din evne til at tænke innovativt, også selvom du ikke arbejder i en iværksætter-virksomhed.Og hvis du ikke selv tilpasser dig den nye virkelighed, må du forberede dig på hård konkurrence fra de yngre generationer, der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år.