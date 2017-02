Google hvisker urskiven ren med Android Wear 2.0: Her er alle opdateringerne

LG's netop lancerede Android Wear 2.0-ure.

Google har lanceret den nyeste og radikalt anderledes 2.0-version af Android Wear sammen med to spritnye LG-smartwatches. Se de nye funktioner og listen over alle smartwatches, der får opdateringen her.

ASUS ZenWatch 2

ASUS ZenWatch 3

Casio Smart Outdoor Watch

Casio PRO TREK Smart

Fossil Q Founder

Fossil Q Marshal

Fossil Q Wander

Huawei Watch (all variants)

LG G Watch R

LG Watch Urbane

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

Michael Kors Access Smartwatches

Moto 360 2nd Gen

Moto 360 2nd Gen (Women's Editions)

Moto 360 Sport

New Balance RunIQ

Nixon Mission

Polar M600

TAG Heuer Connected

Google annoncerede Android Wear 2.0 i maj sidste år, men blev efterfølgende ramt af den ene udsættelse og forsinkelse efter den anden.Nu er Google endelig klar med det nye styresystem til små håndledsskærme og har samtidig co-lanceret to nye smartwatches fra LG: LG Watch Style og LG Watch Sport.De to ure skal fremvise det nye Android Wear 2.0, der mere eller mindre er et helt nyt styresystem. Urene understøtter bedre LTE-forbindelse, nemmere mulighed for at skifte urskiver og en lettere oversigt over notifikationer.Googles Google Assistant bliver også implementeret i urene, men som dansker får du intet ud af den digitale assistent endnu, da den ikke forstår dansk.Du kan også endelig installere apps direkte på uret fra Google Play Store, hvilket er en kærkommen funktion. Du vil nu kunne installere eksempelvis Endomondo på dit smartwatch med indbygget GPS og løbe dig en tur, uden du behøver have din smartphone med dig.Ud over de to nye ure fra LG - og potentielt kommende ure i den nære fremtid (Mobile World Congresmessen er lige om hjørnet), så vil nedenstående ure også blive opdateret i den kommendeSom du kan se, tæller opdateringen næsten alle de nyere Android-ure på markedet, undtagen LG G Watch og det første Moto 360, to af de mest populære Android-ure på markedet.Smartwatch-kategorien blev spået til at blive den næste store hardwarekategori, men forbrugere har endnu ikke set den samme magi i de små håndledscomputere, som analytikerne har.